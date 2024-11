Towers of Aghasba: Bugs und Abstürze – Early Access auf PS5 für viele Spieler enttäuschend

“Towers of Aghasba" startete auf PS5 und PC in den Early Access. Die ersten Stunden waren äußerst holprig, wie viele Spieler berichteten. Entsprechend niedrig sind die Scores.

“Towers of Aghasba” gehört zu den wenigen Games, die auf der PS5 als Early-Access-Version an den Start gingen. Die ersten Erfahrungen machen allerdings deutlich, dass Spieler in der Regel auf ein fortgeschritteneres Spiel warten sollten. Der Launch war von technischen Problemen und Abstürzen geprägt. Es folgten mehrere Updates und reihenweise negative Rezensionen.

Sowohl im PlayStation-Store als auch auf Steam zeigen die Spieler eher den Daumen nach unten. Die PS5-Version von “Towers of Aghasba” kommt momentan auf einen Score von 2,68, der auf knapp über 1.000 Bewertungen basiert.

Nur 34 Prozent der Spieler vergaben die vollen fünf Sterne. Dem gegenüber stehen 51 Prozent 1-Sterne-Bewertungen, was eine deutliche Grabenbildung darstellt.

Viele Early-Access-Spieler hatten in den sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass “Towers of Aghasba” auf der PS5 zunächst nicht starten wollte. Auch nach ersten Updates kam es zu Abstürzen und weiteren gravierenden Problemen. Bei einigen Spielern half es letztlich, “Towers of Aghasba” noch einmal zu löschen und erneut zu installieren. Mittlerweile scheinen die gröbsten Probleme weitgehend behoben zu sein.

Auch viele PC-Spieler sind unzufrieden

Während die PC-Version von “Towers of Aghasba” weniger problembehaftet zu sein scheint, zeichnen die Steam-Rezensionen ebenfalls ein gemischtes Bild. Nur 54 Prozent der Spieler sind positiv gestimmt. Der Rest drückte den Daumen nach unten, was insgesamt zu einem “ausgeglichenen” Score führte.

Ein Steam-Spieler schrieb nach mehreren Stunden etwa: “Ich empfehle derzeit nicht, das Spiel im Early Access zu kaufen. Das Spiel in den Trailern ist nicht das, was ihr wirklich bekommt.”

Ein anderer: „Spieltrailer 9/10 . Gameplay 4/10. Die Videos auf der Store-Seite unterscheiden sich stark vom Gameplay, sehr fehlerhafte Bewegungen und Interaktionen. Es ist zu früh, es überhaupt als Early Access zu bezeichnen.“

Andere Steam-Spieler halten dagegen: “Ich kann mal wieder diese negativen Kommentare nicht verstehen! Ich habe gerade 3 Stunden den Spaß meines Lebens gehabt. Was stimmt bei manchen einfach nicht! Ich hatte keine Bugs.”

Der offizielle Launch-Trailer zu „Towers of Aghasba“ gewährt weniger problembehaftete Eindrücke.

Es ist erst der Anfang von Towers of Aghasba

Dass “Towers of Aghasba” vor allem auf der PS5 ein „Highlight des Jahres“ wird, klingt aufgrund der sehr durchwachsenen Spielermeinungen eher unwahrscheinlich. Allerdings ist das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht.

Der Entwickler Dreamlit hat für die kommenden Monate und darüber hinaus einiges im Köcher, wie die Roadmap zur weiteren Entwicklung des 35,99 Euro kostenden Early-Access-Spiels deutlich macht.

Für dieses Jahr ist zunächst der reguläre Post-Launch-Support geplant, was die üblichen Quality-of-Life-Updates einschließt. Dazu gehören nicht zuletzt das Polishing und die Behebung von Fehlern sowie Verbesserungen an der Stabilität und weitere Optimierungen.

Im ersten Quartal 2025 geht es mit einer neuen Region und Questreihe weiter. Im selben Zeitraum sind zusätzliche Kreaturen sowie Kreatur-Spawns zu spezifischen Zeiten geplant. “Towers of Aghasba” erhält in diesem Zuge auch einen Offline-Modus.

Bis 2026 folgen weitere Reittiere, Quests, Kreaturen, neue Regionen, ein neues Ökosystem, Crossplay und viele weitere Inhalte, die in unserer vorherigen Meldung thematisiert wurden:

Wann genau die Vollversion von “Towers of Aghasba” freigeschaltet werden soll, ist noch unklar. Allerdings dürfte es wie bei vielen anderen Early-Access-Games ein fließender Übergang sein.

Welche Erfahrungen habt ihr bisher mit “Towers of Aghasba” gesammelt? Gebt ihr einen Kauftipp ab oder sollten Spieler zunächst die Finger weglassen?

