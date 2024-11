Stellar Blade: So bekommt ihr die neuen NieR Automata-Outfits! – Guide, Tipps

Ihr wollt die von "NieR:Automata" inspirierten Outfits in "Stellar Blade" freischalten? Dann seid ihr hier genau richtig! In unserem Guide zum DLC verraten wir euch, wie ihr an alle Kostüme und Accessoires rankommt.

Die Verantwortlichen hinter dem Actionspiel-Hit „Stellar Blade“ machten von Beginn an keinen Hehl daraus, dass das Action-RPG „NieR:Automata“ eines große Inspirationsquelle war. Nun kollidieren beide Welten erstmals in einem kostenpflichtigen DLC miteinander. Dieser fügt verschiedene neue Inhalte ins Spiel ein, die ihr jedoch zunächst freispielen müsst.

In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr die neuen Outfits für Eve und ihre Freunde erwerben könnt und was ihr tun müsst, um sie zu bekommen.

Welche neuen NieR:Automata-Outfits sind enthalten?

Habt ihr den DLC erworben und installiert, erscheint an bestimmten Orten in der „Stellar Blade“-Spielwelt Emil aus „NieR:Automata“. Allerdings hat er eine besondere Gestalt angenommen, nämlich die eines Autos. Er ist somit als fahrender Händler unterwegs und flitzt mit einem Affenzahn durch die Gegend. Deshalb müsst ihr ihn gewissermaßen zum Anhalten zwingen. Sobald ihr ihn seht, schießt ein- oder zweimal auf ihn und er wird anhalten.

Ist er stehengeblieben, könnt ihr mittels der R2-Taste seinen Shop öffnen, der diese brandneuen Items beinhaltet:

„YoRHa Nr. 2 Typ B“-Uniform

YoRHa-Uniform 1

Inoffizielle YoRHa-Zeremonienkleidung

„YoRHa Typ A Nr. 2“-Uniform

„Pod 042“-Paket

Kampf-Augenbinde

Emils Kopfbedeckung

„YoRHa Nr. 9 Typ S“-Uniform

„YoRHa Nr 2 Typ B“-Stil

„Weißer Fuchsmaske“-Stil

„YoRHa Typ A Nr. 2“-Stil

Wie die Namen der einzelnen kosmetischen Objekte bereits verraten, sind sie an verschiedene Charaktere aus „NieR:Automata“ angelehnt. Ihr könnt für Eve beispielsweise die Outfits von 2B und A2 kaufen (Kleidung + passende Frisur), für Adam gibt es Emils Kopfbedeckung und Lily könnt ihr das Outfit von 2Bs treuem Begleiter 9S geben. Für Fans des beliebten Action-RPGs aus dem Hause PlatinumGames steckt hier somit allerlei drin.

Anders als in den übrigen Shops, bei denen ihr in „Stellar Blade“ einkaufen könnt, akzeptiert Emil lediglich eine ganz spezielle Währung: Sternentränen! Hierbei handelt es sich um neue Sammelgegenstände, die ihr an bestimmten Orten in der Spielwelt finden könnt. Um alle „NieR:Automata“-Items kaufen zu können, benötigt ihr insgesamt 15 Sternentränen. Ihr müsst also fleißig sein, wenn ihr alle neuen DLC-Outfits und -Accessoires bekommen möchtet.

Wo findet ihr Emil in Stellar Blade?

Emil taucht an unterschiedlichen Orten der Spielwelt auf. Genauer könnt ihr ihm in den beiden Regionen „Ödland“ und „Große Wüste“ begegnen. In diesen zwei Arealen könnt ihr auch die just erwähnten Sternentränen finden. Der erste Ort, an dem ihr Emil begegnen könnt, dürfte der Schrottplatz im Ödland sein. In der Großen Wüste könnt ihr Emil in der Nähe der Landezone begegnen. Lauft dafür ein kleines Stück nach Osten an einigen versteinerten Gegnern vorbei und wartet auf Emils Musik.

Solltet ihr ein neues Spiel begonnen haben, erreicht ihr beide Regionen automatisch im Laufe der Story von „Stellar Blade“. Solltet ihr bereits mittendrin in einem Playthrough sein, könnt ihr euch bequem mittels der Schnellreiseoption an diese Orte begeben.

Hier findet ihr die Sternentränen im Ödland

Im Ödland könnt ihr insgesamt acht Sternentränen finden. Passend zu „NieR:Automata“ hat jedes einzelne der Objekte eine kryptische Kennziffer. Hier sind alle Fundorte der Ödland-Sternentränen in der Übersicht und in der Galerie aufgelistet:

Sternträne #AT8154E (Südosten des Ödlands) Sternträne #AC6258B (Nordwesten des Ödlands) Sternträne#AB6148M (Ödland-Höhle, südlich des Solarturms) Sternträne #AJ4875L (Zentrum des Ödlands, nordwestlich der Bushaltestelle) Sternträne #A03521P (Norden des Ödlands, beim Schrottplatz) Sternträne #AW42150 (Westen des Ödlands, westlich des Solarturms) Sternträne #AT4756L (Westen des Ödlands) Sternträne #AC86538 (Norden des Ödlands, nahe des Schrottplatzes)

Hier findet ihr die Sternentränen in der Großen Wüste

Die noch fehlenden sieben Sternentränen findet ihr somit in der Großen Wüste. Habt ihr diese „Stellar Blade“-Sammelobjekte eingesammelt, habt ihr alles beisammen, um Emils Shop leerzukaufen. Hier sind alle Fundorte der Große-Wüste-Sternentränen in der Übersicht:

Sternträne #AN1632R (Nordwesten der Großen Wüste, nahe einer Engelsstatue) Sternträne #AB3459D (Zentrum der Großen Wüste, westlich des großen Sees) Sternträne #AJ9235H (Zentrum der Großen Wüste, nahe einer Ruine) Sternträne #AO2489J (Osten der Großen Wüste, bei einem Haus mit einem pinken Neonschild) Sternträne #AN5409P (Osten der Großen Wüste, nahe der zerstörten Oper) Sternträne #AF8742F (Süden der Großen Wüste, zwischen drei versteinerten Gegnern) Sternträne #AM61311 (Süden der Großen Wüste)

Wenn ihr alle Sternentränen gesammelt habt, könnt ihr sämtliche „NieR:Automata“-Objekte erwerben. Nachdem ihr das getan habt, folgt noch eine kurze Zwischensequenz, in der sich Eve und Emil unterhalten. Worüber sich beide unterhalten, verraten wir euch an dieser Stelle nicht.

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Suche nach den Sternentränen und natürlich weiterhin viel Spaß mit Eves Abenteuer in der Welt von „Stellar Blade“.

Wie gefallen euch die von „NieR:Automata“ inspirierten Outfits in „Stellar Blade“?

