God of War: Absolut nicht wahr! Kratos-Darsteller Christopher Judge reagiert auf Gerüchte

Am Wochenende kam das Gerücht auf, dass Christopher Judge, der Darsteller von Kratos, mehrere bevorstehende Ankündigungen zu "God of War" angedeutet haben soll. In der Zwischenzeit meldete sich auch Judge selbst zu Wort.

In den vergangenen Monaten erreichten uns immer wieder Gerüchte rund um die „God of War“-Reihe. Neben Remastern zur ursprünglichen Trilogie gehörten die TV-Serie oder ein ganz neuer „God of War“-Titel zu den Themen, die die Gerüchteküche und diverse Insider aufgriffen.

Für reichlich Gesprächsstoff sorgte am Wochenende ein Videoclip mit Christopher Judge. Laut Nutzern auf Reddit und anderen Plattformen soll der Darsteller von Kratos in „God of War“ (2018) und „God of War: Ragnarök“ gleich mehrere Ankündigungen bestätigt haben, die angeblich in den nächsten zwei Wochen vorgenommen werden.

Zusätzliches Öl goss Roberto Clemente ins Feuer. Der Senior Combat Animator der Santa Monica Studios befeuerte die Spekulationen mit dem Retweet eines Beitrags, in dem ein Nutzer über ein ganz neues „God of War“ spekulierte. Doch was ist an den Gerüchten dran?

Jetzt spricht Judge selbst

Um erst gar keine Gerüchte und Spekulationen, die mit ihm in Verbindung stehen, aufkommen zu lassen, meldete sich Judge heute selbst zu Wort. Auf X (ehemals Twitter) bezog er Stellung zu den Berichten, die ihn mit einem angeblichen Hinweis auf mehrere nahende Ankündigungen zu „God of War“ in Verbindung brachten.

Wie Judge versicherte, entsprechen die Angaben nicht den Tatsachen. Zwar wird Judge in naher Zukunft in der Tat Ankündigungen vornehmen. Diese stehen allerdings nicht mit „God of War“ in Verbindung.

Bezüglich möglicher Ankündigungen zu neuen „God of War“-Titel oder der Zukunft der Reihe an sich sei Judge nämlich genauso so schlau wir. Soll heißen: Auch der Darsteller von Kratos weiß laut eigenen Angaben nicht, wie es mit der Reihe weitergeht.

Daher warte er genau wie die Fans gespannt auf eine Ankündigung der Santa Monica Studios.

Ankündigung zum Jubiläum der Reihe?

„Das ist absolut nicht wahr! Man kann nichts andeuten, worüber man nichts weiß. Ich werde in naher Zukunft Ankündigungen vornehmen und ich kann garantieren, dass sich keine davon um unser geliebtes God of War drehen wird. Genau wie alle anderen warte ich selbst auf Updates“, so der Schauspieler.

Trotz des Dementis seitens Judge spekuliert die Community weiterhin über mögliche Ankündigungen zur „God of War“-Reihe, die Sony und die Santa Monica Studios anlässlich des 20. Jubiläums der Reihe im nächsten Jahr planen könnten.

Gestützt werden die Spekulationen von den Insider „Lunatic Ignus“ und Nick Baker, die beide von einer Remastered-Collection zur ursprünglichen „God of War“-Trilogie erfahren haben möchten. Laut den Infos der Insider werden die Santa Monica Studios die Ankündigung der Neuauflagen Anfang 2025 vornehmen.

Im Oktober legte „Lunatic Ignus“ noch einmal nach und sprach davon, dass neben der originalen Trilogie auch „God of War: Ascension“ aus dem Jahr 2013 und die beiden PSP-Abenteuer „God of War: Chains of Olympus“ (2008) und „God of War: Ghost of Sparta“ (2010) in überarbeiteten Fassungen zurückkehren.

Bis zu einer offiziellen Stellungnahme sollten diese Angaben jedoch mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Weitere Meldungen zu God of War.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren