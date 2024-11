30 Jahre PlayStation: Jubiläums-Aktion in der Londoner U-Bahn sorgt für Aufsehen

In Kürze feiert die originale PlayStation ihren 30. Geburtstag. Ein bevorstehendes Jubiläum, das Sony und Transport for London (TfL) erneut mit einer kreativen Zusammenarbeit begehen.

Bekanntermaßen feiert Sony mit der originalen PlayStation in wenigen Tagen ein rundes Jubiläum. So erfolgte die japanische Markteinführung der ikonischen grauen Konsole am 3. Dezember 1994.

Um den 30. Geburtstag der PlayStation zu feiern, schloss sich Sony ein weiteres Mal mit Transport for London (TfL) zusammen. Im Rahmen der Partnerschaft wurde ein U-Bahn-Waggon der Londoner „Victoria Line“ vorübergehend im PlayStation-Stil umgestaltet. Das neue Interieur des Waggons wurde am Montag vorgestellt und wird bis zum 7. Januar 2025 in der Londoner U-Bahn verbleiben.

Laut einem Bericht von Yahoo haben wir es hier mit einer Premiere zu tun. In der 25-jährigen Geschichte von Transport for London kommt es nämlich zum ersten Mal vor, dass TfL ein gebrandetes Sitzpolster-Design entwirft und in der Londoner U-Bahn installiert.

Nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Sony und TfL

In der Vergangenheit arbeitete Transport for London aber bereits mit Sony zusammen. Um den Launch der PS5 in Großbritannien zu zelebrieren, übernahmen Sony und TfL zwischenzeitlich die Londoner U-Bahn-Station „Oxford Circus“.

Damals wurden sowohl die Wände der U-Bahn-Station als auch die dekorativen Rundschilder der vier Stationseingänge auf der Straßenebene im Design von PlayStation gestaltet.

Take a seat on the PS5 x @TfL carriage takeover, now calling at all (Play)Stations on the Victoria Line until January 7. pic.twitter.com/9u8gpB0CVT — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 25, 2024

„Wir freuen uns, erneut mit Sony zusammenzuarbeiten, nachdem unsere preisgekrönte Partnerschaft im Jahr 2020 zum Launch der PS5 so erfolgreich war“, kommentierte Emma Strain, Customer Director bei Transport for London, die neue PR-Aktion in der Londoner U-Bahn.

„Diese neue Partnerschaft zeigt, wie wir kreativ mit Marken zusammenarbeiten können, um die Reisen unserer Kunden aufzuhellen und unsere ikonischen Züge auf eine unterhaltsame und außergewöhnliche Weise zu nutzen.“

„Aktionen wie diese helfen uns, in das Verkehrsnetz zu investieren und kommen allen Fahrgästen zugute.“

Showcase zum großen PlayStation-Jubiläum geplant?

Bei den Interieurs im exklusiven PlayStation-Design wird es natürlich nicht bleiben. Stattdessen kündigte Sony bereits Anfang September umfangreiche Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der PlayStation an. Zu den Specials des Jubiläums gehört die „My First Gran Turismo“ genannte Probefassung zu „Gran Turismo 7“.

Diese dürfte aktuellen Berichten zufolge bereits in Kürze erscheinen. Laut dem bekannten Leaker „billbil-kun“ könnte Sony das Jubiläum zudem mit einer State of Play oder einem großen Showcase begehen.

„Findet wirklich bald ein PlayStation-Event statt? Ich habe keine Antwort. Aber hinter den Kulissen werden viele PlayStation-Sachen vorbereitet. Es gibt einige Neuigkeiten. Bleibt dran“, so der Leaker in dieser Woche. Sony kommentierte die Gerüchte um einen möglichen Showcase bislang nicht.

Sollten sich die Berichte bewahrheiten, dann dürfte die offizielle Ankündigung aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

