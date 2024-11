Cities Skylines 2: Launch für PS5 & Xbox Series X/S steht weiter aus – Entwickler liefert Begründung

Nach wie vor ist unklar, wann die aus technischen Gründen verschobene Konsolenversion von "Cities Skylines 2" erscheint. In einem Status-Update gingen die Entwickler auf die Gründe ein, die zur weiteren Verzögerung der Ableger für die PS5 und die Xbox Series X/S führen.

Während die PC-Version von „Cities Skylines 2“ wie geplant im Oktober 2023 erschien, wurden die Umsetzungen für die PS5 und die Xbox Series X/S in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben.

Zunächst peilte Colossal Order auf den Konsolen einen Release im Frühjahr an. Anschließend verschoben sich die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von „Cities Skylines 2“ auf den Oktober 2024. Doch auch aus diesem Vorhaben wurde nichts. In dieser Woche lieferten uns die Entwickler ein Status-Update zur Konsolenversion.

Wie Colossal Order einräumte, wird das Studio erst einmal keinen neuen Termin nennen. Der simple Grund: Nach wie vor kämpft die Konsolenversion mit technischen Problemen, die einen Release verhindern.

Performance bereitet den Entwicklern Kopfzerbrechen

Eigenen Angaben zufolge arbeiten die Entwickler derzeit an Performance- und Speicherproblemen, die auf der PS5 und der Xbox Series X/S auftreten können. „Derzeit haben wir sowohl mit Simulationsproblemen (CPU) als auch mit Grafikproblemen (GPU) zu kämpfen, die spürbar werden, wenn Spieler bestimmte Aktionen ausführen, die zu Framerate-Einbrüchen oder Speicherüberlastungen führen“, so das Studio.

Probleme, die Collosal Order vor allem aufgrund der eingeschränkten Hardware der Konsolen vor diverse technische Herausforderungen stellen. Beispielsweise stößt das System auf den Konsolen an seine Grenzen, „wenn größere Gebäude platziert werden, die zahlreiche Entitäten umfassen.“

Die Entwickler weiter: „Während der Berechnungsprozesse (z. B. Überprüfung, ob ausreichend Platz vorhanden ist oder ob sich Entitäten mit bestehenden Assets überschneiden) entstehen Performance-Einbußen, die sich in Form der erwähnten Probleme bemerkbar machen.“ In den letzten Monaten gelang es dem Team zumindest, „Cities Skylines 2“ auf den Konsolen in einen spielbaren stabilen Zustand zu versetzen.

Der Haken an der Sache: Um diesen Zustand zu erreichen, musste das Team die Qualität der Grafik deutlich reduzieren. Ein Kompromiss, den die Entwickler bei der finalen Version der Konsolenumsetzung nicht eingehen möchten.

Konsolenversion genießt intern Priorität

„Sobald wir ein akzeptables Niveau erreicht haben, sind weitere Optimierungen sowohl für die Simulation als auch für die Speichernutzung erforderlich, bevor wir die Konsolenversion veröffentlichen können“, heißt es abschließend.

„Bis diese Herausforderungen gelöst sind, können wir keinen Veröffentlichungszeitraum nennen, um voreilige und möglicherweise irreführende Schätzungen zu vermeiden. Die Konsolenversion bleibt eine hohe Priorität für uns.“

„Wir erkunden mehrere Lösungsansätze, arbeiten mit Experten zusammen und setzen alles daran, euch die Konsolenversion von Cities: Skylines 2″ zur Verfügung zu stellen.“

