Cities Skylines: Entwickler waren vom Erfolg des Aufbauspiels überrascht

Die Entwickler von Colossal Order bereiten sich derzeit auf den Release von „Cities Skylines 2“ vor. Der zweite Teil der Städtebau-Reihe wird am 24. Oktober 2023 für den PC erscheinen und findet 2024 auch seinen Weg auf die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

In einem Interview in der neuesten Printausgabe von PC Gamer sprach Mariina Hallikainen, CEO des Entwicklers, über die bescheidenen Erwartungen, die das Studio in den ersten Teil „Cities Skylines“ aus 2015 setzte. Doch der Titel wurde zu einem vollen Erfolg, weshalb die Entwickler ihre Pläne über den Haufen werfen mussten.

Entwickler hofften, 300.000 Exemplare des Spiels verkaufen zu können

In dem Interview gab Mariina Hallikainen an, dass Colossal Order zu Anfang recht bescheidene Erwartungen an „Cities Skylines“ setzte. So hofften die Entwickler, 300.000 Exemplare des Spiels verkaufen zu können. Allerdings entpuppte sich der Titel zu einem großen Hit, weshalb das Studio seine Pläne komplett über den Haufen werfen musste. „Der Erfolg des Spiels hat uns völlig unvorbereitet getroffen“, so Hallikainen. „Wir haben den Erfolg in dem Sinne nicht vorhergesehen, so dass es nie als so langfristiges Engagement gedacht war.“

Das Studio stellte also alles auf die Unterstützung von „Cities Skylines“ um und überarbeiteten die Pläne für die Zeit nach der Veröffentlichung des Spiels. Dazu wurden sogar andere geplante Projekte auf Eis gelegt. In den rund acht Jahren seit der ursprünglichen Veröffentlichung hat das Aufbauspiel regelmäßige Inhaltsupdates und DLCs erhalten, durch die der Umfang des Titels erweitert wurde.

Bis zum Jahr 2023 wurde „Cities Skylines“ mittlerweile rund 12 Millionen Mal auf PC und Konsolen verkauft. Der erste Teil der Reihe wurde mit einem Team von knapp zehn Personen erschaffen. Bei dem kommenden Nachfolger hat Colossal Order aufgestockt, allerdings soll die Gesamtzahl der Mitarbeiter weiter unter zwanzig aktiven Entwicklern liegen. Zuvor hatte Hallikainen angegeben, dass „Cities Skylines 2“ zum Start „auf keinen Fall“ alle Inhalte des ersten Spiels bieten könne.

