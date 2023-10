Cities Skylines 2: Feedback der Community führte zu mehreren Verbesserungen

Zumindest Spielerinnen und Spieler auf dem PC werden in der nächsten Woche mit „Cities Skylines 2“ versorgt und dürfen sich über einen Nachfolger freuen, der im Vergleich mit dem erfolgreichen ersten Teil einen ganzen Schwung an Neuerungen und Verbesserungen spendiert bekam.

Wie die beiden Game-Designer Aura Laurila und Henri Haimakainen im Interview mit den Kollegen von PC Gamern anmerkten, ist ein großer Teil der Verbesserungen auf das Feedback der Community zum ersten „Cities Skylines“ zurückzuführen. Als Beispiel wurde das Straßen-Tool genannt, das dahingehend überarbeitet wurde, dass euch bei der Gestaltung eurer virtuellen Stadtlandschaften mehr Flexibilität eingeräumt wird.

Auch die neue Verkehrs-KI und die Art und Weise, wie die Gebäude in „Cities Skylines 2“ eingebunden werden, sind laut den Entwicklern von Collosal Order auf das Feedback der Spielerinnen und Spieler zum ersten Teil zurückzuführen.

Wirtschaftssystem soll Neulinge wie erfahrene Nutzer zufriedenstellen

„Wir haben viel aus dem Feedback der Community und den Wünschen der Fans gelernt. Die Leute wollten eine neue Verkehrs-KI, und sie wollten wirklich gemischte Gebäudezonen sowie Kreisverkehre“, so Henka. Des Weiteren gingen die beiden Game-Designer auf das Wirtschaftssystem von „Cities Skylines 2“ ein, das zwar leicht zu erlernen, jedoch schwer zu meistern ist.

Eine der größten Herausforderungen bestand laut den Entwicklern darin, ein System auf die Beine zu stellen, das Neulinge nicht direkt für ihre Fehler bestraft und gleichzeitig ausreichend Komplexität und Anspruch mit sich bringt, um auch erfahrene Fans des Genres nicht zu unterfordern.

„Die Wirtschaft war wahrscheinlich eines der herausforderndsten Elemente im Spiel, um es genau richtig hinzubekommen“, ergänzte Henkka. „Denn wir wollten, dass das Spiel in gewisser Hinsicht so ist, dass auch Anfänger Spaß am Spielen haben können – das Spiel unterstützt also deine ersten Schritte, sodass du deine Städte nicht in den Ruin treibst. Gleichzeitig wollten wir aber auch ein komplexes System darunter laufen lassen.“

„Cities Skylines 2“ erscheint am 24. Oktober 2023 für den PC. Die Umsetzungen für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S benötigen noch etwas mehr Zeit und folgen im Frühjahr 2024.

