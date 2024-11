The Simpsons Hit & Run: 3 Fortsetzungen? – „Eine verrückte Person hat nein gesagt“

Der Cartoon-Klassiker „Die Simpsons“ ist aus unserer Popkultur nicht mehr wegzudenken. Ausflüge der ikonischen gelben Familie in die Welt der Videospiele waren jedoch verhältnismäßig rar gesät. Mit dem Open-World-Abenteuer „The Simpsons: Hit & Run“ verbucht das Franchise dafür ein Game, das bis heute absoluten Kultstatus genießt. Tatsächlich hätte das Spiel sogar bis zu drei Fortsetzungen erhalten können, doch dazu sollte es nicht kommen.

Woran mögliche Fortsetzungen oder Neuauflagen des Klassikers bisher gescheitert sind, darüber rätseln Fans bis heute. Kürzlich hat einer der Macher des Titels diesbezüglich für etwas mehr Klarheit gesorgt. Unter einem YouTube-Video über Speedruns des Spiels hat sich mit Joe McGinn nämlich überraschend der einstige „Hit & Run“-Lead-Designer geäußert. Unter anderem hat er verraten, dass „eine verrückte Person“ von Publisher Vivendi keine Sequels zulassen wollte.

Publisher hätte Lizenz für Fortsetzungen kostenlos (!) bekommen können

Laut McGinn habe Radical Entertainment definitiv Interesse an weiteren „The Simpsons: Hit & Run“-Games bekundet. Mehr noch: Publisher Vivindi hätte die Lizenzen für drei weitere Spiele kostenlos ergattern können: „Gracie Films bot unserem Publisher an, drei Fortsetzungen mit allen Simpsons-Rechten und Synchronsprechern zum Vorzugspreis von null Dollar zu produzieren (mit anderen Worten, wir müssten nichts für die Simpsons-Lizenz bezahlen).“

Die Verantwortlichen hätten damals also die Rechte an einem der größten und bekanntesten Multimedia-Franchises überhaupt gratis (!) erhalten können. Eigentlich hätte weiteren Open-World-Abenteuern von Homer, Marge & Co. somit nichts im Wege gestanden, allerdings hatte jemand in einer hohen Position etwas dagegen. „Irgendeine verrückte Person beim Publisher – wir haben nie herausgefunden, wer – sagte nein“, so McGinn weiter.

Wie eine mögliche Fortsetzung von „The Simpsons: Hit & Run“ letztendlich hätte aussehen können, hat Joe McGinn derweil nicht verraten. Er hat lediglich angedeutet, dass das Gameplay außerhalb der Fahrzeuge in einem Sequel verbessert worden wäre.

Abschließend zeigte sich der einstige Lead Designer des Open-World-Spiels jedoch nicht verbittert, sondern vielmehr dankbar für die anhaltende Liebe der Fans: „Wir hätten nie gedacht, dass es auch 20 Jahre später noch Menschen glücklich machen würde!“

„The Simpsons: Hit & Run“ erschien im Jahr 2003 für die PlayStation 2, den Nintendo GameCube, die erste Xbox und den PC.

Quelle: GamesRadar

