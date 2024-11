PS Stars: Cash-Belohnungen kehren zurück – Verwirrung bei Nutzern

Die Rückkehr von Guthaben im PlayStation-Stars-Programm sorgt für Verwirrung. Während Sony die Einlöseoption für viele Nutzer stillschweigend wieder aktiviert zu haben scheint, hatten andere Spieler auch in den vergangenen Wochen einen Zugriff darauf.

PlayStation-Nutzer berichten von der Rückkehr der Möglichkeit, ihre „PS Stars“-Punkte gegen Guthaben einzulösen. Diese Funktion war zuvor für viele Spieler verschwunden, ohne dass Sony eine offizielle Erklärung dazu abgab.

Die Rückkehr der Prämie wurde sowohl in Europa als auch in den USA festgestellt, wie unter anderem Push Square berichtet, bleibt jedoch uneinheitlich. Nutzer melden unterschiedliche Erfahrungen, was die Verfügbarkeit der Einlöseoption angeht.

Zurück oder nie weg? User äußern unterschiedliche Erfahrungen

Nach Berichten von Nutzern war die Guthaben-Option von PS Plus für einige Spieler seit Wochen unverändert verfügbar, während andere erst kürzlich wieder darauf zugreifen konnten. In sozialen Netzwerken und Foren herrscht daher ein wenig Verwirrung.

Ein Spieler äußerte sich nach der für ihn erfolgten Freischaltung wie folgt: „Ich konnte meine Punkte im Wert von 70 Dollar einlösen – es fühlte sich an, als wären sie als Geisel gehalten worden.“ Weitere Spieler beschrieben ähnliche Erfahrungen und zeigten sich über die Rückkehr der Cash-Option begeistert.

Ein anderer hingegen: “Bei mir war es nie weg? Ich habe meine Punkte vor ein oder zwei Wochen ohne Probleme gegen einen 5-Pfund-Gutschein eingelöst – ich kann doch nicht der Einzige sein?” Das ist er tatsächlich nicht. Denn viele weitere PS-Stars-Nutzer äußerten ähnliche Erfahrungen.

Die Einlöseoption für Guthaben wurde im Oktober 2024 weitgehend entfernt. Nutzer konnten ihre Punkte nur noch für digitale Sammlerstücke oder Spiele verwenden. Zu diesem Zeitpunkt deutete vieles auf einen technischen Fehler hin, da die Geldoption offenbar nicht flächendeckend aus PlayStation Stars verschwand.

Uneinheitliche Verfügbarkeit weiterhin ein Problem

Während die 5-Euro-Einlöseoption bei vielen Spielern wieder verfügbar ist, steht hinter den anderen Optionen ein Fragezeichen. Die 10-Euro-Variante zum Beispiel bleibt unklar und wird nicht bei allen Spielern angezeigt.

In Deutschland scheint sie jedoch neben der 5-Euro-Option vorhanden zu sein. Zumindest wird sie bei uns in der App angezeigt. Die 20-Euro-Option glänzt weiterhin durch Abwesenheit.

Die ungleichmäßige Verfügbarkeit der Funktion wirft Fragen über die zukünftige Verlässlichkeit des Programms auf, zumal vorherige Änderungen der Nutzungsbedingungen ebenfalls für Frust sorgten. Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr in den vergangenen Wochen einen Zugriff auf die Cash-Option?

