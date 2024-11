PlayStation: Trailer zur Konzerttour mit God of War, The Last of Us und mehr lädt zu einem einzigartigen Erlebnis ein

Sony Interactive Entertainment macht mit einem Trailer auf die kommende Tournee “PlayStation The Concert” aufmerksam. Die Show widmet sich den Soundtracks aus Spielen wie “God of War”, “The Last of Us” und “Horizon Zero Dawn”.

Mit einem modernen Bühnendesign und Surround-Sound soll das Event für Fans ein unvergessliches Erlebnis bieten.

Musikalisches Angebot von renommierten Komponisten

Im April 2025 startet die Welttournee in Dublin, Irland. Sie führt durch mehr als 200 Städte weltweit und bringt Musikstücke renommierter Komponisten wie Gustavo Santaolalla (“The Last of Us”), Bear McCreary (“God of War”), Ilan Eshkeri (“Ghost of Tsushima”) und Joris De Man (“Horizon”) auf die Bühne. Die Show kombiniert klassische und moderne Instrumente mit einem Ensemble, das aus erfahrenen Musikern besteht, verspricht Sony.

Die erste Tourneeetappe umfasst Termine in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und weiteren europäischen Ländern. Geplant sind Auftritte an renommierten Veranstaltungsorten wie der OVO Wembley-Arena in London, der Barclays-Arena in Hamburg, der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart oder der Uber-Arena in Berlin.

Der folgende Trailer stimmt darauf ein:

Die Konzerttour lässt Fans Soundtracks in einer neuen Dimension erleben.

Der Ticketverkauf begann am 18. Oktober 2024 und wie es scheint, erfolgte noch kein weitgehender Ausverkauf in deutschen Städten, wo es ab knapp über 50 Euro losgeht.

Mehr zum Konzert ist im folgenden Artikel zusammengefasst:

Konzert ist ein Teil des PlayStation-Jubiläums

“PlayStation The Concert” ist ein zentraler Bestandteil der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 30. Geburtstag von PlayStation. Ebenfalls wurden limitierte 30th Anniversary Editions der PS5 Pro und PS5 Slim sowie Sondereditionen des DualSense-Controllers und des PlayStation Portal-Streaming-Handhelds in den Verkauf gebracht.

Die Editionen sind weitgehend ausverkauft. Allerdings können Spieler noch einige Tage günstiger in das PlayStation-Universum einsteigen – beispielsweise mit im Preis reduzierten PS5-Konsolen und Rabatten auf PlayStation Plus.

Was haltet ihr von der Konzerttour mit Musikstücken aus “God of War”, “The Last of Us”, “Horizon Zero Dawn” und Co.? Habt ihr euch euer Ticket bereits gesichert?

