PlayStation The Concert: Welttournee für 2025 und 2026 angekündigt

PlayStation veranstaltet eine weltweite Konzerttour, in deren Rahmen die Musik aus über 30 Jahren Videospielgeschichte live in den Mittelpunkt rückt. Die Tour startet im April 2025 in Dublin und setzt sich bis 2026 fort. Auch in Deutschland sind mehrere Shows geplant.

Sony Interactive Entertainment erweitert die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der ersten PlayStation um eine neue Live-Bühnenshow, mit der die musikalischen Höhepunkte der letzten drei Jahrzehnte zelebriert werden.

Die Welttournee beginnt am 15. April 2025 in Dublin und umfasst mehrere Termine in Deutschland. Es folgen weitere europäische Länder, bevor “PlayStation The Concert” die weltweite Reise antritt. Insgesamt sollen 200 Städte besucht werden.

Musik aus The Last of Us, Ghost of Thsuhima und mehr

Die Konzertshow umfasst Musikstücke von Komponisten wie Gustavo Santaolalla („The Last of Us“), Joris De Man („Horizon“), Ilan Eshkeri („Ghost of Tsushima“) und Bear McCreary („God of War“).

„Mit einer hochmodernen Produktion vereint diese Show mitreißende Musik, modernste visuelle Technologie und legendäre Videospieltitel zu einem unvergesslichen Erlebnis“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Die Produktion nutzt ein Multi-Screen-Design sowie LED- und Projektionstechnologien. In Verbindung mit Surround-Sound und einem “starbesetzten Ensemble” soll die Show eine “atemberaubende visuelle und akustische Tiefe” schaffen und den Zuschauern ein “immersives Erlebnis” bieten, das ihnen ein zuvor noch nie erlebtes Gaming-Abenteuer eröffnet.

Der Tourplan für 2025 umfasst bisher:

Dublin, Irland

Glasgow, Schottland

Vereinigtes Königreich London Birmingham Manchester Leeds Newcastle

Amsterdam, Niederlande

Frankreich Paris Amnéville

Antwerpen, Belgien

Deutschland Frankfurt Stuttgart Berlin Hamburg Düsseldorf Leipzig München Oberhausen

Zürich, Schweiz

Bologna, Italien

Budapest, Ungarn

Sofia, Bulgarien

Wien, Österreich

Bratislava, Slowakei

Prag, Tschechische Republik

Lodz, Polen

Kopenhagen, Dänemark

Göteborg, Schweden

Oslo, Norwegen

Tampere, Finnland

Tourdaten für Gebiete außerhalb Europas werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Tickets und Early-Access-Code

Der Ticketverkauf für “PlayStation The Concert” startet am 18. Oktober 2024 um 16 Uhr. Sony Interactive Entertainment betont, dass Partner der PlayStation-Community Vorrang beim Erwerb der Tickets haben. Interessierte können sie über den Early-Access-Code PLAYCONCERT24 erwerben.

Weitere Informationen zu den Tickets, der Show und zukünftigen Tourneedaten sind auf der offiziellen Seite der Show zu finden.

Ein weiterer Teil der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der ersten PlayStation sind besondere Modelle der aktuellen PlayStation-Hardware. Dazu gehören 30th Anniversary Editions der PS5 Pro und PS5 Slim. Ebenso gingen Jubiläums-Editionen des DualSense-Controllers und des Streaming-Handhelds PlayStation Portal in den Vorverkauf.

