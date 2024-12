PS4 & PS5: Action-RPG zum Schnäppchenpreis, 85 Prozent Rabatt

Im PlayStation-Store werden regelmäßig Spiele im Preis gesenkt. Doch nicht immer handelt es sich dabei um Angebote, die einen neuen Tiefstpreis erreichen. Doch hin und wieder lässt sich ein solches Schnäppchen finden – beispielsweise im Fall einer düsteren Fantasy-Interpretation des Wilden Westens.

Action-Rollenspiel zum Tiefstpreis schnappen

Bei dem erwähnten Deal handelt es sich um das Action-RPG „Weird West“ von Entwickler Wolfeye Studios. Im offiziellen PlayStation Store steht aktuell nicht nur die normale Verkaufsversion zum Schnäppchenpreis bereit, sondern die Definitive Edition mit zahlreichen Verbesserungen und zusätzlichen Inhalten.

Diese bietet nicht etwa nur eine aufgebohrte Grafik in 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde, sondern auch eine Vielzahl an Komfortoptimierungen. Des Weiteren erwartet die Käufer der nachträglich hinzugefügte Nimpossible-Modus als besonders knackige Herausforderung. Auch die Möglichkeit, Waffen zu verschrotten, um etwas leichter an Rohstoffe zu gelangen, ist mit von der Partie.

Normalerweise kostet „Weird West: Definitive Edition“ 39,99 Euro. Doch dank eines Rabattes in Höhe von 85 Prozent kostet das Action-Rollenspiel im offiziellen PlayStation Store aktuell nur 5,99 Euro.

Nachfolgend gelangt ihr direkt zum Angebot:

Noch besser haben es Spieler mit einem aktiven Abonnement von PlayStation Plus Premium. Diese können den Titel aus dem Hause Wolfeye Studios zwei Stunden lang völlig kostenlos ausprobieren und erst danach entscheiden, ob sie sich die Vollversion zulegen möchten.

Der Kauf lohnt sich nicht nur aufgrund des aktuell extrem niedrigen Preises – so günstig war das Action-Rollenspiel vorher übrigens noch nie zu haben. „Weird West: Definitive Edition“ ist ein absoluter Geheimtipp, der Fachpresse als auch Fans gleichermaßen überzeugen konnte. Das zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die Wertung im offiziellen PlayStation Store in Höhe von vier bei maximal fünf Sternen.

Die Schnäppchenjäger sollten sich mit ihrer Kaufentscheidung allerdings nicht allzu viel Zeit lassen, denn das Angebot im Online-Shop von Sony ist natürlich zeitlich nur begrenzt gültig. Bis zum 3. Dezember 2024 um 0:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit könnt ihr zuschlagen. Danach müsstet ihr deutlich tiefer in eure Taschen greifen, um euch „Weird West: Defnitive Edition“ zu kaufen.

