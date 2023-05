Weird West: Definitive Edition für PS5 veröffentlicht – Trailer & Details zu den Verbesserungen

Nach der offiziellen Ankündigung in der vergangenen Woche ist die Definitive Edition zu "Weird West" ab sofort für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Wir liefern euch den offiziellen Trailer und Details zu den gebotenen Inhalten beziehungsweise Verbesserungen.

In der vergangenen Woche kündigten Devolver Digital und die Entwickler der Wolfeye Studios die technisch überarbeitete Definitive Edition zu „Weird West“ für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S an.

Um den heutigen Release der Definitive Edition für die Current-Gen-Konsolen entsprechend zu zelebrieren, stellten die beiden Studios nicht nur einen passenden Trailer zur Ansicht bereit. Darüber hinaus wurde auf die technischen Verbesserungen und neuen Inhalte eingegangen, die im Rahmen der Definitive Edition auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S geboten werden.

Wie bereits bestätigt, dürfen sich die Spielerinnen und Spieler zum einen über eine Darstellung in der 4K-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde freuen. Hinzukommen diverse Quality-of-Life-Anpassungen, mit denen laut Entwicklerangaben für eine rundere Spielerfahrung gesorgt wird.

Auch neue Features geboten

Wer abseits der technischen Verbesserungen nach einem Grund suchen sollte, „Weird West“ auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen, kommt bei den neuen Inhalten und Features auf seine Kosten. Beispielsweise hält der Nimpossible-Modus Einzug, der sich laut den Machern der Wolfeye Studios an Spielerinnen und Spieler richtet, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind.

Hinzukommen ein Modus, in dem ihr eure Waffen verschrotten und dadurch an neue Ressourcen kommen könnt, neue Gegner und Kämpfe, zusätzliche Orte innerhalb der Mine, exklusive Waffen oder Ausrüstungsgegenstände und die Möglichkeit, ausgewählte Waffenfähigkeiten auf andere Charaktere zu übertragen.

An der spielerischen Umsetzung hingegen hat sich nichts geändert. „Reise durch die Geschichte einer Gruppe atypischer Helden, die durch deine Entscheidungen in einem unversöhnlichen Land zur Legende geworden ist. Jede Reise ist einzigartig und auf die durchgeführten Aktionen zugeschnitten – eine Reihe von High-Stakes-Abenteuern, bei denen alles zählt und die Welt auf Ihre Entscheidungen reagiert“, so die offizielle Beschreibung des Western-Abenteuers.

Anbei der offizielle Trailer zum Release der Definitive Edition für die aktuellen Konsolen.

