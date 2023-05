Weird West: 4K & 60FPS – Die Definitive Edition für die PS5 hat einen Termin

Im vergangenen Frühjahr veröffentlichten der auf Indie-Produktionen spezialisierte Publisher Devolver Digital und die Entwickler der Wolfeye Studios das atmosphärische Rollenspiel „Weird West“ für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One.

Nachdem es „Weird West“ im ersten Monat auf mehr als 400.000 Spielerinnen beziehungsweise Spieler brachte und nach dem Release mit mehreren umfangreichen Updates versehen wurde, bestätigte Devolver Digital nun den Releasetermin der Definitiv Edition. Diese wird ab dem 8. Mai 2023 für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein und laut offiziellen Angaben diverse technische Verbesserungen mit sich bringen.

Zu diesen gehören unter anderem eine Darstellung in der 4K-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde. Weitere technische Details zur „Weird West: Definitive Edition“ möchte Devolver Digital in der nächsten Woche nennen.

Dann dürften wir auch erfahren, ob „Weird West“-Besitzer auf der PlayStation 4 und der Xbox One ihre Kopie wie erwartet einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Current-Gen-Fassung unterziehen dürfen. Spielerisch haben wir es bei „Weird West“ mit einem Rollenspiel der alten Schule zu tun, das aus der isometrischen Perspektive gespielt wird und das RPG-Genre durch die systemischen Tiefe immersiver Sims bereichern soll.

Auch beim Setting gehen die Entwickler der Wolfeye Studios neue Wege und setzen auf eine alternative Darstellung des Wilden Westens, in die Elemente der Dark-Fantasy einflossen. Somit wartet in „Weird West“ eine Welt, die von Gesetzeshüter und Revolverhelden sowie düsteren Kreaturen gleichermaßen heimgesucht wird.

„Reise durch die Geschichte einer Gruppe atypischer Helden, die durch deine Entscheidungen in einem unversöhnlichen Land zur Legende geworden ist. Jede Reise ist einzigartig und auf die durchgeführten Aktionen zugeschnitten – eine Reihe von High-Stakes-Abenteuern, bei denen alles zählt und die Welt auf Ihre Entscheidungen reagiert“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Weitere Meldungen zu Weird West:

Die für „Weird West“ verantwortlichen Wolfeye Studios setzen sich zu großen Teilen aus Entwicklern zusammen, die früher bei den Arkane Studios arbeiteten und an Werken wie „Prey“ oder der „Dishonored“-Reihe mitwirkten.

The rumors around the cantina are true, Weird West arrives on PS5 and XB Series X/S on May 8 with all the bells and whistles!

More details next week… pic.twitter.com/x18cQfCzy2

— Devolver Digital (@devolverdigital) May 2, 2023