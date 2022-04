Weird West: Zombie-Horden und mehr als 400.000 Spieler

In "Weird West" könnt ihr fortan auf Zombiejagd gehen. Darüber hinaus gaben die Entwickler eine erste Spielerzahl heraus.

„Weird West“ erhält kurz nach dem Launch Zombies, die ihr fortan bekämpfen sollt. Das passiert im Zuge des „Plague Community Event“, das im unten eingebetteten Trailer vorgestellt wird.

Laut der heutigen Pressemeldung gebe es Berichte, dass „Weird West“ von einer Plage überrollt wird. Die Toten bleiben nicht mehr liegen und eine schreckliche Krankheit scheint sie zu begleiten.

Weitere Inhalte und Events sollen folgen

Laut Entwickler ist die Plage das erste aus einer Reihe an geplanten Live-Events für „Weird West“. Bald sollen weitere Story-Events, Begegnungen, Erweiterungen und Reisen folgen.

WolfEye Studios hat passend dazu eine rudimentäre Content Roadmap erstellt, die sich aus kostenfreien Updates zusammensetzt. Dazu gehören neben dem „Plague Event“ ein Content Pack, der „Nimpossible Mode“, das „Cages Ones Event“ und eine Mod.

Ebenfalls wurde heute eine Spielerzahl veröffentlicht. So beschäftigten sich laut der Angabe der Entwickler seit dem Launch am 31. März 2022 nicht weniger als 400.000 Spieler mit „Weird West“.

Mit einer Verkaufszahl ist diese Angabe nicht gleichzusetzen, da „Weird West“ über den Xbox Game Pass veröffentlicht wurde und Spieler neben der Abogebühr keinen Cent dafür bezahlen müssen. PlayStation- und PC-Spieler hingegen werden mit 39,99 Euro zur Kasse gebeten.

Auch an Verbesserungen wird gearbeitet. So nimmt das Update 1.01 einige Änderungen am Spiel vor, die im offiziellen Changelog aufgelistet sind. Zum Beispiel bietet „Weird West“ nun 5 x Auto Save Slots statt 3, sodass ihr bei Bedarf einfacher durch Speicherdateien zurückgehen könnt.

„Weird West“ wurde am 31. März 2022 für Xbox One, PlayStation 4 und PC auf den Markt gebracht. Das Entwicklerteam WolfEye Studios wird vom ehemaligen Arkane-Chef Raphael Colantonio geleitet. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Weird West“-Übersicht. Nachfolgend der Trailer zum neuen Event:

