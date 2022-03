Weird West: Weiterer Trailer geht auf die Konsequenzen eures Handelns ein

Kurz vor dem Release von "Weird West" bedachten uns die Entwickler der WolfEye Studios mit einem weiteren Trailer zu ihrem Action-Rollenspiel. In diesem werden euch ein weiteres Mal die Konsequenzen eures Handels vor Augen geführt.

Nach einer weiteren kurzfristigen Verschiebung wird das von den WolfEye Studios entwickelte Action-Rollenspiel „Weird West“ in dieser Woche für die Konsolen und den PC erscheinen.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellte das Indie-Studio einen frischen Trailer zu „Weird West“ bereit. In diesem wird euch zum einen ein weiterer Blick auf die Spielwelt und das Gameplay an sich ermöglicht. Darüber hinaus gehen die Entwickler noch einmal auf die Konsequenzen ein, die euer Handeln in der Welt von „Weird West“ nach sich zieht.

So werdet ihr die Möglichkeit haben, sowohl als strahlender Held als auch als Outlaw eure Abenteuer zu bestreiten. Begeht ihr Verbrechen, werdet ihr allerdings mit den entsprechenden Konsequenzen leben müssen.

Verschiedene Charaktere stehen zur Auswahl

In „Weird West“ warten insgesamt fünf Hauptcharaktere mit individuellen Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten auf euch. Zu den Besonderheiten der Spielmechanik wird laut den WolfEye Studios die Tatsache gehören, dass es euch selbst überlassen ist, auf welche Art und Weise ihr die Kampagne und die zahlreichen Gefechte in Angriff nehmt. Neben einer klassischen Rambo-Manier, mit der ihr euch offen in die Scharmützel stürzt, ist auch ein Stealth-Ansatz möglich.

Weitere Meldungen zu Weird West:

Theoretisch ist es laut Entwicklerangaben sogar möglich, die komplette Bevölkerung einer Siedlung zu töten und diese in eine Geisterstadt zu verwandelt. „Weird West“ erscheint am morgigen Mittwoch, den 31. März 2022 für den PC, die PlayStation-Systeme sowie die Xbox-Konsolen.

Weitere Meldungen zu Weird West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren