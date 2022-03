Weird West: Kommentiertes Gameplay zeigt das Kampfsystem und mehr

Nach einer weiteren kurzfristigen Verschiebung ist das isometrische Rollenspiel „Weird West“ mittlerweile für eine Veröffentlichung Ende März vorgesehen.

Um diejenigen unter euch, die noch unentschlossen sind, von den Stärken eines „Weird West“ zu überzeugen, stellten die verantwortlichen Entwickler der WolfEye Studios ein umfangreiches kommentiertes Gameplay-Video bereit. Dieses bringt es auf eine Laufzeit von mehr als 40 Minuten und beleuchtet verschiedene Aspekte von „Weird West“. Darunter das Kampfsystem, die Erkundung der Spielwelt oder die Dialoge mit den NPCs.

Jede eurer Taten zieht Konsequenzen nach sich

In „Weird West“ verschlägt es euch laut Entwicklerangaben in eine etwas andere Version des Wilden Westens, in der jede eurer Taten beziehungsweise Entscheidungen entsprechende Konsequenzen nach sich zieht. Dies gilt nicht nur für die Geschichte des isometrischen Rollenspiels. Begeht ihr beispielsweise Verbrechen, heften sich Gesetzeshüter an eure Fersen und werden versuchen, euch aus dem Verkehr zu ziehen.

Weitere Meldungen zu Weird West:

Punkten möchten die Entwickler der WolfEye Studios unter anderem mit dem vielseitigen Kampfsystem, in dem es möglich sein wird, sowohl auf Nahkampfangriffe als auch auf Attacken aus der sicheren Distanz zu setzen. „Weird West“ wird ab dem 31. März 2022 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich sein.

Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann „Weird West“ natürlich auch auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S gespielt werden.

Weitere Meldungen zu Weird West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren