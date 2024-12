Zum 30. Jubiläum: Gewinner der PlayStation Partner Awards 2024 (Japan/Asien) bekannt gegeben

In dieser Woche zeichnete Sony mit den PlayStation Partner Awards 2024 die besten und erfolgreichsten Spiele Japans beziehungsweise Asiens aus. Aufgrund des 30. Jubiläums der PlayStation wurden zudem die einflussreichsten Spiele der unterschiedlichen PlayStation-Generationen gekürt.

Traditionell zum Jahresende verleiht Sony die PlayStation Partner Awards, mit denen das Unternehmen besonders erfolgreiche, hochwertige oder einflussreiche Spiele auszeichnet.

In diesem Jahr steht die Preisverleihung natürlich auch in Japan beziehungsweise Asien ganz im Zeichen des 30. Geburtstags der originalen PlayStation. Daher kürte Sony in diesem Jahr unter anderem die wichtigsten Titel der unterschiedlichen PlayStation-Generationen. Doch der Reihe nach.

Der „Excellence Award“ für einen asiatischen Titel, der einen dauerhaften Erfolg vorzuweisen hat und die Gamesbranche maßgeblich beeinflusste, ging 2024 an „Genshin Impact“. Über den „Partner Award“ für hohe Verkaufszahlen rund um den Globus durften sich hingegen die Teams hinter „Dragon’s Dogma 2“, „Tekken 8“ oder „Like a Dragon: Infinite Wealth“ freuen.

Welche Titel Sony im Rahmen der „PlayStation Partner Awards 2024 (Japan/Asien)“ sonst noch auszeichnete, verrät euch die folgende Übersicht.

Excellence Award

Verliehen an Titel, die in der Region Japan/Asien entwickelt wurden und in den letzten drei Jahren einen konstanten und bedeutenden Einfluss und kommerziellen Erfolg hatten.

Genshin Impact (HoYoverse)

Grand Award

Verliehen an die drei besten in Japan und Asien entwickelten Titel mit den höchsten weltweiten Verkaufszahlen zwischen Oktober 2023 und September 2024.

Black Myth: Wukong (Game Science)

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (FromSoftware)

Final Fantasy 7: Rebirth (Square Enix)

Partner Award

Verliehen an Titel, die in der Region Japan/Asien entwickelt wurden und zwischen Oktober 2023 und September 2024 weltweit die höchsten Verkaufszahlen erzielt haben und besonders bemerkenswerte Erfolge vorweisen können.

Dragon’s Dogma 2 (Capcom)

Honkai: Star Rail (HoYoverse)

Like a Dragon: Infinite Wealth (Sega)

Persona 3 Reload (Atlus)

Tekken 8 (Bandai Namco Entertainment)

The First Descendant(Nexon)

Zenless Zone Zero(HoYoverse)

Special Award

Verliehen an PS5-Titel, die in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment entwickelt wurden und zwischen Oktober 2023 und September 2024 in Japan/Asien herausragenden Erfolg erzielt haben.

Rise of the Ronin (Team Ninja)

Stellar Blade (Shift Up)

Users’ Choice Award

Verliehen an die fünf besten Titel, die zwischen Oktober 2023 und September 2024 in der Region Japan/Asien veröffentlicht wurden. Ausgewählt durch Nutzerstimmen in der Region Japan/Asien aus den 30 besten Titeln mit der längsten Gesamtspielzeit.

Black Myth: Wukong (Game Science)

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Like a Dragon: Infinite Wealth (Sega)

Rise of the Ronin (Team Ninja)

Stellar Blade (Shift Up)

PlayStation Generations Awards

Verliehen an Titel, die von Benutzern in Japan und Asien aus jeder PlayStation-Generation ausgewählt wurden: Der Original-PlayStation, PS2, PSP, PS3, PS Vita und PS4. Alle Spiele sind frühere Gewinner des „PlayStation Partner Awards“.

PlayStation (1994 oder später): Final Fantasy 7 (Square Enix)

(1994 oder später): Final Fantasy 7 (Square Enix) PlayStation 2 (2000 oder später): Final Fantasy 10 (Square Enix)

(2000 oder später): Final Fantasy 10 (Square Enix) PlayStation Portable (2004 oder später): Monster Hunter Portable 3rd (Capcom)

(2004 oder später): Monster Hunter Portable 3rd (Capcom) PlayStation 3 (2006 oder später): Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Konami)

(2006 oder später): Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Konami) PlayStation Vita (2011 oder später): Persona 4 Golden (Atlus)

(2011 oder später): Persona 4 Golden (Atlus) PlayStation 4 (2013 oder später): Elden Ring (FromSoftware)

Die letzte große Preisverleihung des Jahres 2024 findet Ende nächster Woche statt. Die Rede ist natürlich von den The Game Awards 2024, die in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember um 1:30 Uhr unserer Zeit starten. Aktuell findet noch die erste Runde der Abstimmung zum Players‘ Voice Award statt.

Beim Players‘ Voice Award stimmen die Spieler für die ihrer Meinung nach besten Spiele des Jahres 2024 ab. Wie ihr an der Abstimmung teilnehmen könnt, verraten wir euch hier.

