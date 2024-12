A Plague Tale Collection: Komplettpaket auf PS5 – Disk-Fassung mit Steelbook jetzt verfügbar

Mit „A Plague Tale: Innocence“ und „A Plague Tale: Requiem“ lieferten die Entwickler der Asobo Studios zwei Adventure ab, die Spieler wie Kritiker gleichermaßen begeisterten.

Wie der für die beiden Titel verantwortliche Publisher Focus Entertainment bekannt gab, haben Fans und alle, die es noch werden wollen, ab sofort die Möglichkeit, sich die beiden Adventures in Form der physischen „A Plague Tale Collection“ zu sichern. Neben „Innocence“ und „Requiem“ bietet die Sammlung ein exklusives Steelbook mit einem brandneuen Artwork.

Wer sich die physische Collection sichern möchte, wird auf Amazon fündig. Der Preis der „A Plague Tale Collection“ liegt bei 49,99 Euro.

Das bieten die beiden Adventures

„A Plague Tale: Innocence“ erschien im Jahr 2019 und erzählte die tragische Geschichte des Geschwisterpaares Amicia und Hugo de Rune. Gejagt von Soldaten der Inquisition und umgeben von unaufhaltsamen Rattenschwärmen, lernen die Geschwister, einander zu vertrauen, während sie um ihr Überleben kämpfen.

„Sie werden darum kämpfen, in dieser brutalen, unbarmherzigen Welt einen Sinn zu finden“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„A Plague Tale: Requiem“ folgte im Jahr 2022. Die Handlung des Nachfolgers schloss an die Geschehnisse von „Innocence“ an. Um ein neues Leben zu beginnen und Hugos Fluch zu besiegen, fliehen die Geschwister in den Süden Frankreichs. Dort soll sie ihr Schicksal jedoch schnell wieder einholen.

„Doch als Hugos Kräfte von Neuem erwachen, kehren Tod und Zerstörung und die alles verschlingenden Ratten zurück. Erneut auf der Flucht setzen die beiden all ihre Hoffnung auf eine Insel aus einer Prophezeiung, die vielleicht den Schlüssel zu Hugos Rettung birgt“, ergänzen die Entwickler.

Zu den Inhalten der physischen Sammlung gehört der „Protector Pack“-DLC zu „Requieum“. Neben diversen Crafting-Materialien umfasst der DLC einen exklusiven Armbrust-Skin für Amicia.

Wie geht es mit der Reihe weiter?

Unklar ist leider weiterhin, wann und in welcher Form es mit der „A Plague Tale“-Reihe weitergehen wird. Fest steht aber wohl zumindest, dass wir uns auf kurz oder lang auf einen dritten Teil einstellen dürfen.

Im Sommer 2023 tauchten beispielsweise diverse Stellenausschreibungen auf, die auf einen möglichen Nachfolger hindeuteten.

Ende 2023 wiederum kündigten Focus Entertainment und die Asobo Studios eine Verlängerung ihrer Zusammenarbeit an. Weiter hieß es in der offiziellen Mitteilung, dass die Asobo Studios an einem „aufregenden neuen Projekt“ arbeiten, dass das im französischen Bordeaux ansässige Studio in Zusammenarbeit mit Focus Entertainment veröffentlicht.

Könnten wir es hier mit einem weiteren „A Plague Tale“-Abenteuer zu tun haben? Warten wir es ab.

