PlayStation: Exklusivvertrag für GTA 3, Vice City und San Andreas aus Sorge vor Xbox unterzeichnet

Zu Beginn der 2000er-Jahre wurde „GTA 3“ zunächst Konsolen-exklusiv für Sonys PlayStation 2 veröffentlicht. Auch die Releases von „GTA: Vice City“ und „GTA: San Andreas“ erfolgten – abseits des PCs – zuerst für das System der Japaner. Die beiden letzten Ableger der erfolgreichen Open-World-Reihe standen hingegen zeitgleich für PlayStation- und Xbox-Konsolen zur Verfügung.

Weshalb damals ein Exklusivvertrag für die „GTA“-Spiele für die PlayStation 2 unterzeichnet wurde, hat nun Chris Deering in einem Gespräch mit GamesIndustry verraten. Deering war seiner Zeit bis zum Marktstart der PlayStation 3 als Präsident für Sony Computer Entertainment Europa tätig. Seiner Aussage zufolge spielte vor allem die bevorstehende Veröffentlichung von Microsofts erster Xbox eine entscheidende Rolle.

Sony mit Besorgnis vor der ersten Xbox

Chris Deerings Worten nach spürte Sony etwas Besorgnis, als die erste Xbox-Konsole im Anmarsch war. Zudem wusste Sony, dass zum damaligen Zeitpunkt die Exklusivität von Videospielen ein großer und wichtiger Faktor war. Aus diesem Grund sprach man mit einigen Third-Party-Entwicklern und -Publishern und fragte nach möglichen Vereinbarungen für Exklusivverträge.

Unter den Gesprächspartnern befand sich auch Take Two, die das Angebot von Sony schließlich annahmen, um ihre Spiele für die nächsten zwei Jahre exklusiv für die PlayStation 2 zu veröffentlichen. Entgegen aller Erwartungen war dies am Ende auch die richtige Entscheidung – die „GTA“-Spiele mit 3D-Grafik wurden zu einem großen Erfolg. Die ersten beiden Top-Down-Teile von „Grand Theft Auto“ sorgten immerhin nicht für solche Begeisterungsstürme, wie die folgenden Ableger der Reihe.

Alle Welt wartet auf GTA 6

Aktuell wartet wohl die gesamte Welt gebannt auf das Erscheinen von „GTA 6“, dessen Release für das kommende Jahr vorhergesehen ist. Dieses Mal wieder ohne einen exklusiven Vertrag. Die Veröffentlichung wird sowohl für die PlayStation 5, als auch für die Xbox Series S/X erfolgen. Eine Umsetzung für den PC folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Wer die alten Teile „GTA“-Spiele noch einmal nachholen möchte, hat aktuell die wohl beste Gelegenheit: Erst im letzten Monat veröffentlichte Entwickler Rockstar Games ein umfangreiches Update für „GTA: The Trilogy Definitive Edition“. Die Sammlung umfasst neben „GTA 3“ auch „GTA: Vice City“ und „GTA: San Andreas“. Seit dem besagten Update können sich Spieler unter anderem über eine verbesserte Grafik und Performance freuen.

