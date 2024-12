People Can Fly: Externer Marktdruck – Entlassungen und weitere Maßnahmen angekündigt

Der Entwickler People Can Fly, zuletzt für den Third-Person-Shooter „Outriders“ verantwortlich, musste mehrere Mitarbeiter entlassen. Das hat das Studio, dessen Hauptsitz sich im polnischen Warschau befindet, nun offiziell bekannt gegeben. Wie CEO Sebastian Wojciechowski im Rahmen der Entlassungen außerdem mitteilte, wird es aus diesem Grund auch zu weiteren Maßnahmen kommen.

Hauptverantwortlich für die notwendigen Entlassungen sei laut Wojciechowski der „anhaltende externe Marktdruck“. Insgesamt sind mehr als 120 Mitarbeiter bei People Can Fly von diesen Maßnahmen betroffen. Dies hat Auswirkungen auf gleich mehrere Projekte und unterstützende Teams. So wird „Project Victoria“ komplett eingestellt, während die Größe des Teams für „Project Bifrost“ deutlich verkleinert wird.

Studio fährt Self-Publishing zurück

Weiterhin wird People Can Fly auch seine Self-Publishing-Pläne zurückfahren. „Heute haben wir die sehr schwierige Entscheidung getroffen, unsere Selbstveröffentlichungsstrategie zu reduzieren, indem wir Projekt Victoria aussetzen, unser Team für Projekt Bifrost verkleinern und einige unserer unterstützenden Teams bei People Can Fly umstrukturieren“, so Wojciechowski in der Mitteilung des Studios.

Gleichzeitig kündigte der CEO aber auch an, dass man trotz der geplanten Maßnahmen, auch weiterhin an einem eigenständigen Projekt arbeiten wird. Der Studiochef dazu abschließend: „Der Videospielmarkt entwickelt sich weiter, und wir müssen uns an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Wir verdoppeln unsere Anstrengungen mit neuen Auftragsarbeiten und konzentrieren uns auf die Entwicklung eines einzigen unabhängigen Spiels.“

Noch vier Projekte in Entwicklung

Vor knapp drei Jahren hatte People Can Fly noch ziemlich ambitionierte Ziele: Ab 2024 wollte man jährlich ein neues Spiel veröffentlichen. Doch stattdessen kam es nun zu den jüngsten Entlassungen und Umstrukturierungen. Schon im Frühjahr 2024 wurden die Pläne des Studios durcheinander gebracht und das „Project Dagger“ musste eingestellt werden, nachdem Take-Two Interactive vom Publishing-Vertrag zurückgetreten ist.

Allerdings hat People Can Fly neben „Project Bifrost“ aktuell noch drei weitere Projekte in der Pipeline: „Project Gemini“, welches in Zusammenarbeit mit Square Enix entsteht, „Project Maverick“, dessen Vertrieb Xbox übernehmen wird und „Project Echo“, für das man mit Publisher Krafton zusammenarbeitet.

Dass es Spieleentwickler aktuell nicht sonderlich leicht haben, sieht man auch am Beispiel anderer Studios. So kam es auch bei Deck Nine, die mehrere Spiele der „Life is Strange“-Reihe entwickelten, erst vor wenigen Tagen zu zahlreichen Entlassungen.

