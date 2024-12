Mafia: The Old Country – Trailer geleakt und Release-Zeitraum bekannt

2Ks Action-Spiel „Mafia: The Old Country“ soll im Rahmen des Events „The Game Awards 2024“ offiziell enthüllt werden. Nun sind schon im Vorfeld bewegte Bilder aufgetaucht, die aus dem Präsentations-Trailer stammen könnten.

Über „Mafia: The Old Country“, den bevorstehenden vierten Teil der bekannten Reihe von Open-World-Krimis, ist bereits das eine oder andere bekannt. Zum Beispiel, dass es im Sizilien der 1900er Jahre angesiedelt sein wird, um die Ursprünge des organisierten Verbrechens zu thematisieren. Jedoch steht die offizielle Enthüllung von „The Old Country“ noch bis zum Start der diesjährigen „Game Awards“ aus.

Oder auch nicht: Denn zumindest ein Ausschnitt aus dem Präsentations-Trailer könnte nun online geleakt worden sein. Bei den besagten Bildern, die von Damon Andrews beim Kurznachrichtendienst X eingestellt wurden, handelt es sich vermutlich um einen YouTube-Werbe-Teaser. Dieser soll laut Andrews den ganzen heutigen Morgen über auf der Video-Plattform geschaltet worden sein.

Der nur etwa 12 Sekunden kurze Ausschnitt wurde vermutlich in Andrews’ Spielehöhle aufgezeichnet. Dort zeigt ein in RGB-Farben gehüllter Bildschirm actionreiche Szenen aus „Mafia: The Old Country“; unter anderem ein kerniges Faustgemenge auf einem Flachdach sowie einen staubigen Pferderitt durch die Prärie.

The Old Country: Pro und Kontra aus der Community

Die Ankündigung von „Mafia: The Old Country“ hat innerhalb der Community ein breites Spektrum an Erwartungen und Diskussionen ausgelöst. In den Foren von Reddit und Steam ergibt sich ein entsprechend durchwachsenes Stimmungsbild.

Pro: Auf der positiven Seite begrüßen Interessenten die thematische Rückkehr zu den Wurzeln, sprich, den Fokus auf die Ursprünge der Mafia. Zugleich wird das historische Szenario als erfrischend und passend für die Spieleserie empfunden.

Weiterhin stieß 2Ks Ankündigung, nach der „Mafia: The Old Country“ vollständig lokalisierte Sprachausgabe in sizilianischem Dialekt bieten werde, auf positive Resonanz. Dies unterstreiche das Engagement der Entwickler von Hangar 13 für eine authentische Darstellung der Epoche.

Kontra: Basierend auf den Erfahrungen mit dem mäßig bewerteten „Mafia 3“ äußerten einige Serien-Fans Bedenken gegenüber Hangar 13. Es besteht gleichwohl Hoffnung, dass das US-Studio aus seinen vergangenen Fehlern gelernt hat und nun ein überzeugendes Spielerlebnis abliefern wird.

Nichtsdestotrotz herrscht bei Freunden der „Mafia“-Reihe auch Skepsis bezüglich der Balance zwischen linearer Story und Open-World-Elementen. Auch spaltet sich die Spielerschaft auf in diejenigen, die sich eine offene Welt mit vielfältigen Aktivitäten wünschen, und solche, die sich einen stärkeren Fokus auf eine lineare, narrative Spielerfahrung erhoffen.

Trotz der gegenwärtig nicht allzu üppigen Informationslage bei „Mafia: The Old Country“ steht bereits fest, dass der neue Ableger im Sommer 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Weitere Details sind ab heute Nacht im „The Game Awards 2024“-Livestream zu erwarten.

