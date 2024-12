Auf den Game Awards 2024 werden in der heutigen Nacht nicht nur die besten Spiele des Jahres ausgezeichnet. Auch zahlreiche Ankündigungen und neue Trailer werden dem Publikum präsentiert.

Darunter sollen sich mindestens zwei Games befinden, die bei den Fans wahre Begeisterungsstürme auslösen sollen. Das hat nun zumindest Jason Schreier, seines Zeichens Spielejournalist für Bloomberg, im aktuellen Kinda-Funny-Videocast bekannt gegeben. Wir berichteten bereits.

Wohl keine Ankündigung zu Bloodborne geplant

Um welche beiden Spiele es sich letztendlich handeln wird, bleibt abzuwarten. Ausschließen konnte Schreier aber bereits einen ganz bestimmten Wunschkandidaten: „Bloodborne“ wird auf den Game Awards 2024 wohl keinen Platz finden. Fans sollten also nicht mit der Ankündigung eines Remasters oder gar einer Fortsetzung des beliebten PlayStation-Spiels rechnen.

„Es besteht eine gute Chance, dass ihr einen oder zwei Teaser-Trailer für Spiele sehen werdet, die erst 2026 oder später erscheinen werden“, betonte Schreier. Auf die Frage, ob es große Ankündigungen geben würde, antwortete der Journalist: „Es gibt mindestens zwei Dinge, die Euch dazu bringen werden, zu sagen: ‚Heiliger Scheiße, ich kann nicht glauben, dass es da ist‘.“

Schnell kam die Spekulation auf, dass es sich dabei um den einstigen Titel von FromSoftware handelt. So schrieb ein Reddit-User: „Ich denke, dass es dieses Mal Bloodborne sein könnte.“ Daraufhin entgegnete Schreier: „Könnte es nicht.“

Als Beispiel, um die Größe der sogenannten Holly-Shit-Ankündigungen einordnen zu können, führte Schreier hingegen „Star Wars Eclipse“ von Quantic Dream und „Wonder Woman“ von Monolith an. Beide Titel feierten ihre Premiere im Rahmen der Game Awards.

Bislang bestätigte Auftritte für die Game Awards 2024 sind unter anderem die des Loot-Shooters „Borderlands 4“, der anhand eines neuen Gameplay-Trailers präsentiert werden soll. Und auch Entwickler Hangar 13 wird die Bühne der Preisverleihung nutzen, um auf das kommende „Mafia: The Old Country“ aufmerksam zu machen. Außerdem wird Hideo Kojima wieder vor Ort sein, sodass mit Neuigkeiten zu „Death Stranding 2: On the Beach“ zu rechnen ist.

Was wird das Spiel des Jahres 2024?

Neben den zahlreichen Ankündigungen steht aber vor allem eine Frage im Raum: Welcher Titel wird sich die Auszeichnung als Spiel des Jahres 2024 sichern können? Mit jeweils sieben Nominierungen starten dieses Mal Sonys „Astro Bot“ und „Final Fantasy 7: Rebirth“ von Square Enix als Favoriten ins Rennen.

Während der Hauptpreis des Abends von einer ausgewählten Jury verliehen wird, hat aber auch die Community die Möglichkeit, im Rahmen des Players’ Voice Awards, ein Spiel auszuzeichnen. Im finalen Fan-Voting stehen unter anderem „Black Myth: Wukong“ und der „Shadow of the Erdtree“-DLC zu „Elden Ring“.

Verliehen werden die Game Awards 2024 in der Nacht von Donnerstag, den 12. Dezember auf Freitag, den 13. Dezember 2024. Los geht es hierzulande um 1:30 Uhr. Live zuschauen können Interessierte unter anderem auf Plattformen wie YouTube, Twitch oder TikTok. Aber auch hier auf PLAY3.DE werden wir euch eine umfassende Berichterstattung zu den Game Awards 2024 bieten.

