The Game Awards 2024: Black Myth Wukong und Elden-Ring-DLC im finalen Fan-Voting

In der letzten Woche starteten die Verantwortlichen hinter den The Game Awards die Abstimmung zum Players‘ Voice Award 2024. Nach mehreren Abstimmungen reduziert sich die Anzahl im finalen Voting auf fünf Hochkaräter. Darunter "Black Myth: Wukong" oder der "Shadow of the Erdtree"-DLC zu "Elden Ring".

Auch in diesem Jahr haben die Spieler im Rahmen der The Game Awards die Möglichkeit, für ihren Favoriten abzustimmen und so den beliebtesten Titel der Community zu küren.

Das Voting zum Players‘ Voice Award 2024 startete in der letzten Woche mit insgesamt 30 Nominierten. Nach mehreren Abstimmungen blieben noch fünf Spiele übrig, die im Fan-Voting für den Titel des besten Spiels des Jahres 2024 in Frage kommen. Wenig überraschend befindet sich unter den verbliebenen Titeln „Black Myth: Wukong“.

Das Action-Rollenspiel von Game Science entwickelte sich mit mehr als 20 Millionen verkauften Einheiten in wenigen Wochen zu einem der Überraschungshits des Jahres 2024. Auch der gefeierte „Shadow of the Erdtree“-DLC zu „Elden Ring“ schaffte es natürlich in die Endrunde des Votings.

Welche Titel sonst noch in der finalen Runde der Abstimmung um die Gunst der Community buhlen, verrät die folgende Übersicht.

Die finalen Nominierten des Players‘ Voice Award 2024:

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Genshin Impact

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Wer seinem Favoriten zum Sieg verhelfen möchte, kann sich auf der offiziellen Website der The Game Awards an der Abstimmung zum „Players‘ Voice Award 2024“ beteiligen. Allzu viel Zeit solltet ihr euch mit der Stimmabgabe allerdings nicht lassen.

So läuft das finale Voting nur noch bis zum Donnerstag, den 12. Dezember 2024 um 3 Uhr unserer Zeit.

Der Sieger der Abstimmung wird auf den The Game Awards 2024 mit dem diesjährigen Players‘ Voice Award ausgezeichnet. In den letzten Jahren ging diese Auszeichnung an bekannte Titel wie „Baldur’s Gate 3“ (2023)“, „Genshin Impact“ (2022)“ oder „Halo Infinite“ (2021). Neben dem Players‘ Voice Award werden natürlich auch in diesem Jahr zahlreiche weitere Spiele ausgezeichnet.

Um den Titel des besten Spiels des Jahres kämpfen in diesem Jahr beispielsweise „Astro Bot“ oder „Final Fantasy 7: Rebirth“. Die komplette Übersicht über alle Nominierten der unterschiedlichen Kategorien findet ihr hier.

Die The Game Awards 2024 starten in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 2024. Los geht es um 1:30 Uhr unserer Zeit.

