PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Was könnt ihr an diesem Wochenende erwarten? Hier kommen unsere Tipps und Erinnerungen für die freien Tage.

In dieser Woche haben uns vor allem die Gerüchte und Informationen rund um die Game Awards 2024 auf Trab gehalten. Die Show von und mit Geoff Keighley fand jüngst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. Alle Ankündigungen haben wir unter dem entsprechenden Tag für euch zusammengefasst.

Darüber hinaus gab es dieser Tage weitere Berichte über die geplante Übernahme von Kadokawa durch Sony. Der Medienkonzern, zu dem unter anderem der „Elden Ring“-Entwickler FromSoftware gehört, hatte die Übernahmegespräche bereits im November bestätigt. Nun gab auch Sony an, dass eine erste Absichtserklärung abgegeben wurde.

Darauf könntet ihr an diesem Wochenende ebenfalls ein Auge werfen

Spieler auf der Xbox und dem PC können sich seit dieser Woche als Archäologe verdingen. „Indiana Jones und der große Kreis“ ist seit dem 9. Dezember für alle Nutzer verfügbar. In der letzten Woche durften bereits Käufer der Premium-Edition in das Abenteuer einsteigen.

Wem es mehr nach Fantasy dürstet, kann ab sofort fünf Stunden lang „Dragon Age: The Veilguard“ testen. Allerdings nur, wenn ihr Abonnenten von EA Play seid. Nutzer können während der Testversion so weit in der Story voranschreiten, wie sie während der fünf Stunden kommen. Der Fortschritt kann übernommen werden, falls ihr euch danach für den Kauf entscheidet.

Freunde von Militär-Shootern können sich auf den PS5-Release von „Arma Reforger“ freuen. Bohemia Interactive hat die Simulation überraschend veröffentlicht. Interessierte finden das Spiel ab sofort zu einem Preis von 40 Euro im PlayStation Store.

Rennspiel-Liebhaber können jetzt in die zweite Season von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ starten. Die Entwickler von KT Racing haben den neuen Schauplatz Ibiza zu dem Titel hinzugefügt. Außerdem warten der neue kostenlose Solar-Pass mit 25 Stufen, ein „Solar Crown“-Wettbewerb mit neuen Rennserien und Herausforderungen sowie einige Quality-of-Life-Verbesserungen.

Nun seid ihr dran: Was habt ihr an diesem Wochenende vor und welche Spiele spielt ihr derzeit? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar!

