Mafia The Old Country: Vergleicht es bloß nicht mit GTA 6

Mafia The Old Country:

Nach der offiziellen Ankündigung von "Mafia: The Old Country" schossen sofort die ersten Vergleiche mit dem lange ersehnten "GTA 6" wie Pilze aus dem Boden. Den Entwicklern des Actionspiels ist das allerdings überhaupt nicht recht.

Im Rahmen der diesjährigen Ausgabe von The Game Awards haben Publisher 2K Games sowie Entwickler Hangar 13 die Katze endlich aus dem Sack gelassen und somit die jüngsten Leaks bestätigt: Im nächsten Jahr kommt das neue Actionspiel „Mafia: The Old Country“ für den PC und Konsolen auf den Markt.

Außerdem gab es den ersten Trailer zu sehen, der einen kleinen Vorgeschmack auf den mittlerweile vierten Teil des erfolgreichen Mafia-Franchise gewähren soll. Viele fühlten sich beim Anblick der Szenen sofort an „GTA 6“ erinnert. Den Entwicklern zufolge ist das jedoch ein großer Fehler.

Ist Mafia: The Old Country ein Konkurrent von GTA 6?

Der Vergleich zwischen den beiden Spielereihen ist ehrlicherweise nicht wirklich neu. Bereits beim Release des ersten „Mafia“ vor 22 Jahren gab es immer wieder Gegenüberstellungen mit „Grand Theft Auto“. Im aktuellen Fall von „Mafia: The Old Country“ dürfte vor allem auch der ähnliche Release-Zeitraum für den direkten Vergleich mit „GTA 6“ eine Rolle spielen.

Letzteres soll derzeitigen Planungen zufolge immerhin nur wenige Monate später erscheinen. Doch Nick Baynes und Alex Coal von Entwickler Hangar 13 distanzieren sich bei einem Interview mit dem Magazin IGN recht deutlich von dieser Thematik.

Das neue „Mafia: The Old Country“ sei eher mit den beiden ersten Spielen der Reihe zu vergleichen. Der Fokus liege stärker auf lineare Storymissionen, während ein „Mafia 3“ für seine Open-World-Elemente bekannt war. Beim mittlerweile vierten Mafia-Abenteuer stehe eine „kinoreife Erfahrung“ an erster Stelle, auch wenn es durchaus Passagen geben würde, in denen sich der Spieler etwas freier bewegen könne. Insgesamt gesehen sei der direkte Vergleich mit den Titeln von Entwickler Rockstar Games jedoch nicht wirklich angebracht und somit auch nicht unbedingt fair.

Wann erscheint Mafia: The Old Country?

Während der Präsentation bei der diesjährigen Ausgabe von The Game Awards nannten weder 2K Games noch Entwickler Hangar 13 einen konkreten Release-Termin für „Mafia: The Old Country“. Somit müssen sich die Fans zumindest vorerst mit der etwas vagen Angabe „Sommer 2025“ begnügen. Erfahrungsgemäß kommen Spiele eines solchen Kalibers eher im Spätsommer auf den Markt, doch das ist an dieser Stelle pure Spekulation.

Die Veröffentlichung ist übrigens auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S geplant. Andere Versionen sind aktuell nicht im Gespräch.

Weitere Meldungen zu Mafia: The Old Country.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren