Stellar Blade: Festliche Inhalte – Update 1.010 mit Weihnachts-Outfits für Eve im Changelog

In dieser Woche durften sich die Spieler über ein weiteres Content-Update zum Action-Titel "Stellar Blade" freuen. Dieses Mal dreht sich alles um festliche Inhalte, auf die im offiziellen Changelog zum Update 1.010 eingegangen wird.

Seit dem PS5-Release im April unterstützen die Entwickler von Shift Up den Action-Titel „Stellar Blade“ mit Updates und neuen Inhalten. Vor wenigen Wochen hielten beispielsweise ein Foto-Modus und die Unterstützung der PS5 Pro Einzug.

In dieser Woche wiederum stellte das südkoreanische Studio das Content-Update 1.010 zu „Stellar Blade“ bereit. Mit dem neuesten Update begeht Shift Up die besinnliche Zeit und liefert uns festliche Inhalte. Darunter weihnachtliche Outfits für die Protagonistin Eve. Hinzukommen optische Gimmicks wie ein großer Weihnachtsbaum auf dem Stadtplatz oder weihnachtliche Verzierungen für das zentrale Gebäude „The Last Gulp“.

Passend zur Veröffentlichung des Weihnachts-Updates in dieser Woche steht ab sofort auch der offizielle Changelog bereit. Dieser verrät uns nicht nur, welche Inhalte mit dem Update 1.010 den Weg in „Stellar Blade“ fanden.

Gleichzeitig geht aus der Übersicht hervor, dass zudem nicht näher konkretisierte Bugfixes geboten werden. Auch von einer weiter optimierten Performance spricht Shift Up.

Neue Inhaltseinstellungen für Saisonereignisse:

Die Einstellungen für Sommerereignisse wurden auf „Inhalt für Saisonereignisse“ mit drei Optionen aktualisiert.

Ein: Aktiviert saisonale Inhalte.

Aus: Deaktiviert saisonale Inhalte.

Auto: Passt Inhalte automatisch der Saison entsprechend an.

Die Ein/Aus-Funktion wurde auch auf DLC-Inhalte erweitert.

Saisonale Hintergrundmusik:

„Take Me Away“ und „Dawn (Winter)“ wird auf das Lager angewendet.

„Dawn (Feiertage)“ ist bei The Last Gulp verfügbar.

Saisonale Musik wurde der Small Plaza in der Nähe des Eingangs zu Exile’s Passage und The Last Gulp hinzugefügt.

Weihnachtsthematische visuelle Updates:

Festliche Dekorationen wurden der Small Plaza und The Last Gulp hinzugefügt.

Neue feiertagsbezogene kosmetische Inhalte:

Eves Outfit: Weihnachtsmannkleid

Adams Outfit: „Ich bin kein Weihnachtsmann“

Frisur: „Weihnachtsmannmädchen“

Accessoires:

Schneekristallbrille

Kranzohrringe

Schlittenohrring

Drohnen-Skin: Rudolf-Paket

Fehlerbehebungen:

Verschiedene kleinere Fehlerbehebungen zur Verbesserung der Spielstabilität und -performance.

„Stellar Blade“ erschien im April 2024 für die PS5. Im Laufe des nächsten Jahres folgt die Umsetzung für den PC. Einen konkreten Termin spendierte Shift Up der PC-Version von „Stellar Blade“ zwar noch nicht, formulierte für den PC-Release jedoch ambitionierte Ziele. Laut Shift up soll sich die PC-Fassung nämlich besser verkaufen als ihr PS5-Pendant.

Des Weiteren arbeitet Shift Up an einer neuen Marke, die intern unter dem Arbeitstitel „Project Witches“ entsteht und frühestens 2027 erscheint.

