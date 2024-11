Stellar Blade: Bessere Verkaufszahlen als auf der PS5? Shift Up mit Update zum PC-Release

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts sprachen die Entwickler von Shift Up über ihre Zukunftspläne mit dem Action-Titel "Stellar Blade". Der Fokus liegt mittlerweile auf der PC-Version, die sich laut dem südkoreanischen Studio öfter verkaufen soll als die PS5-Fassung.

Ende April veröffentlichte das südkoreanische Studio Shift Up den Action-Titel „Stellar Blade“ zeitexklusiv für die PS5. Wie der Userscore auf Metacritic verdeutlicht, gehörte das Abenteuer der jungen Eve zu den diesjährigen Highlights der PS5-Community.

In dieser Woche spendierte Shift Up nicht nur den Inhalten zu „NieR: Automata“ und dem Foto-Modus für die PS5-Version einen Termin. Darüber hinaus sprachen die Verantwortlichen im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen über die Zukunft von „Stellar Blade“. Wie kürzlich bereits angedeutet, liegt der interne Fokus des Studios mittlerweile auf der PC-Umsetzung.

Einen konkreten Termin nannte Shift Up noch nicht. Allerdings grenzte das Studio den PC-Release anlässlich der Geschäftszahlen zum am 30. September 2024 zu Ende gegangenen Quartal ein und sprach von einer geplanten Veröffentlichung im Jahr 2025.

Shift Up geht von höheren Verkaufszahlen auf dem PC aus

Bezüglich der kommerziellen Aussichten ergänzte Shift Up, dass das Studio davon ausgeht, dass sich „Stellar Blade“ auf dem PC besser verkauft als auf der PS5. „Angesichts aktueller Trends wie dem wachsenden Marktanteil von Steam im AAA-Spielesektor und dem weltweiten Erfolg von Black Myth: Wukong erwarten wir, dass die Performance auf dem PC die der Konsolen übertreffen wird“, so Shift Up.

Wie oft sich „Stellar Blade“ auf der PS5 verkaufte, ist unklar. Das letzte Update stammt von Ende Juni. Damals sprach Shift Up von einer Million verkaufter Einheiten auf Sonys Konsole.

„Um den Wert der Marke zu steigern und die Dynamik aufrechtzuerhalten, haben wir kontinuierlich Patches mit Inhalten und Updates veröffentlicht, was dazu beigetragen hat, die Popularität des Spiels aufrechtzuerhalten“, ergänzte das südkoreanische Studio in einer Fragerunde.

„Mit der Hinzufügung des Nier: Automata-DLCs und laufenden Marketingaktivitäten planen wir, die Popularität der Marke bis zur Plattformerweiterung aufrechtzuerhalten.“

Mit neuen Marken zu Wachstum

Bereits Ende Mai deutete Shift Up an, dass der kommerzielle Erfolg und das positive Feedback der Community zu einem Nachfolger zu „Stellar Blade“ führen könnte. Allerdings möchte sich das Studio nicht nur auf bestehende Marken verlassen.

Stattdessen geht es Shift Up in den nächsten Jahren darum, „mit neuen Marken für ein gesundes Wachstum zu sorgen“.

Aktuell arbeitet Shift Up nämlich nicht nur an der PC-Portierung von „Stellar Blade“. Zudem entsteht bei dem südkoreanischen Studio „Project Witches“. Ein Multiplattform-Titel für die Konsolen, den PC sowie die Mobile-Systeme, der unter anderem mit einer Crossplay-Unterstützung versehen wird.

„Wir entwickeln derzeit Project Witches mit dem Ziel, es nach 2027 auf den Markt zu bringen“, heißt es im aktuellen Geschäftsbericht weiter. „Wir erwägen, im ersten Halbjahr nächsten Jahres mit Nutzern und dem Markt zu kommunizieren, um konkrete Details zu Project Witches mitzuteilen.“

