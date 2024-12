PlayStation: Sony sorgt in Las Vegas für spektakuläre Lichtshow

Sony feierte in diesem Jahr das 30. Jubiläum der PlayStation. Um die Feierlichkeiten mit einem gebührenden Abschluss zu beenden, nutzte Sony nun die größte LED-Kugel der Welt und sorgte in Las Vegas für eine spektakuläre Lichtshow.

Am 3. Dezember 1994 kam die erste PlayStation in Japan auf den Markt. Dementsprechend feierte Sony in diesem Jahr das 30. Jubiläum der erfolgreichen Spielekonsole, die sich mittlerweile in der fünften Iteration befindet. Passend dazu veranstaltete der japanische Hersteller jede Menge Events, Aktivitäten und Geschenkaktionen.

So konnten sich Besitzer einer PlayStation-Konsole unter anderem über zahlreiche Angebote im PlayStation Store freuen oder an einem PlayStation-Plus-Gewinnspiel teilnehmen. Highlight dürften allerdings die PS5-Konsolen im limitierten 30th-Anniversary-Design gewesen sein. Aber auch der DualSense-Controller und die PlayStation Portal präsentierten sich im legendären Farbschema der allerersten Sony-Konsole.

Spektakuläre PlayStation-Lichtshow in Las Vegas

Das Jahr und die Feierlichkeiten neigen sich nun langsam dem Ende entgegen, doch für einen gebührenden Abschluss hat Sony sich noch eine ganz besondere Idee einfallen lassen. Das Unternehmen nutzte nämlich die größte LED-Kugel der Welt, den Light Sphere in Las Vegas, um für eine spektakuläre Lichtshow zu sorgen.

Rounding out the year with a PlayStation celebration on @SphereVegas 🎉 pic.twitter.com/HKxeFsPhFS — PlayStation (@PlayStation) December 18, 2024

Dabei präsentierte Sony auf der riesigen Lichtkugel die bekannten PlayStation-Logos und -Buttons sowie die PS5-Konsole selbst. Passend dazu tanzten und feierten die aus „Astro Bot“ bekannten kleinen Roboter auf dem Light Sphere und brachten so den Nachthimmel von Las Vegas zum Erleuchten.

PlayStation-Waggon in der Londoner U-Bahn

Bereits in der Vergangenheit sorgte Sony immer wieder mit ähnlichen Aktionen für Aufmerksamkeit. So schloss man sich erst kürzlich mit Transport for London (TfL) zusammen, um im Rahmen der Partnerschaft einen U-Bahn-Waggon im PlayStation-Stil zu gestalten. Auch diese Aktion war Teil der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der PlayStation. Der Waggon wird dabei noch bis zum 7. Januar 2025 in der Londoner U-Bahn unterwegs sein.

Dabei handelte es sich übrigens um eine Premiere: Zum ersten Mal in der bislang 25-jährigen Geschichte von Transport for London wurde das Interieur der U-Bahn-Waggons für ein Branding angepasst. Eine Zusammenarbeit zwischen TfL und Sony gab es aber bereits zum Launch der PS5. Damals übernahmen Sony und TfL die bekannte U-Bahn-Station „Oxford Circus“ und gestalteten die Wände und die dekorativen Rundschilder der Station im PlayStation-Design.

