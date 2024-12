Skull and Bones: Ubisoft gibt nicht auf – Inhalte für Jahr 2 geplant

Das strauchelnde Videospielunternehmen Ubisoft hat offenbar nicht die Absicht, sein mäßig erfolgreiches Piratenabenteuer „Skull and Bones“ aufzugeben. So planen die Franzosen laut Insider-Quellen neue Spielinhalte für das „zweite“ beziehungsweise kommende Jahr.

In der ersten Woche nach der Veröffentlichung des Open-World-Piratenspiels „Skull and Bones“ zog es bis zu 850.000 neugierige Piratenkapitäne hinaus aufs virtuelle Meer. Doch schnell machte sich bei einem großen Teil der Spieler Enttäuschung über das repetitive Gameplay, die fehlenden Landaktivitäten und einige technische Probleme breit.

Laut SteamDB findet das unglückliche Actionspiel derzeit nur noch knapp 170 gleichzeitige Spieler in der Spitze; zum Zeitpunkt des Schreibens waren gerade einmal 93 Skipper auf dem indischen Ozean unterwegs. Trotz dieser extrem schwachen Zahlen will Ubisoft an „Skull and Bones“ festhalten, wie der Brancheninsider Tom Henderson jüngst via der Website Insider Gaming berichtete.

Demnach sei laut Quellen, die Einsicht in Ubisofts Pläne für den Titel haben, eine weitere Saison mit neuen Inhalten geplant. Angeblich soll die besagte „Year 2 Season 1“ mit PvP-Spielmodi, zusätzlichen Points of Interest, neuen Weltstufen und anderem aufwarten.

Kommt ein Crossover mit Assassin’s Creed: Black Flag?

„Anderes“ könnte zum Beispiel ein Crossover-Event umfassen, wie Hendersons Quellen außerdem erfahren haben wollen. Eine dieser Quellen besagte, dass eine Kollaboration mit Ubisofts hauseigener Marke „Assassin’s Creed: Black Flag“ im Gespräch sei. Denn im Februar 2025 soll ein Remake der Abenteuer von Käpt’n Edward James Kenway erscheinen – der Event könnte somit, wenn, in dessen Release-Zeitraum fallen.

Neben dem eisernen Willen in Bezug auf „Skull and Bones“ demonstrierte Ubisoft laut Quellen auch ein gewisses Maß an Selbstsicherheit. Die Spielerzahlen könnten (noch) „manchen überraschen“, zitierte ein Henderson-Informant Ubisoft. Die aktuellen Spielerstatistiken konnte Insider Gaming indes nicht verifizieren; es liegen lediglich die weiter oben verlinkten Zahlen von SteamDB vor.

Aktuell finden Diskussionen über eine mögliche Übernahme Ubisofts durch den chinesischen Technologiekonzern Tencent statt. Die inhabende Guillemot-Familie, die etwa 15 Prozent der Anteile an Ubisoft hält, strebt jedoch an, die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten, während Tencent mit einem Anteil von rund 10 Prozent Interesse an einer größeren strategischen Rolle bekundet.

