DualSense: PS5-Controller im Helldivers-2-Look vorbestellbar

Der DualSense-Controller für die PS5 kann ab sofort in einem neuen Look vorbestellt werden: Die limitierte „Helldivers 2“-Edition präsentiert sich im schicken Schwarz und mit einigen Details, die auf den erfolgreichen Multiplayer-Shooter hinweisen.

„Helldivers 2“ entwickelte sich im Laufe des aktuellen Jahres zu einem echten Erfolg für Sony. Kein Wunder also, dass der Hersteller den nächsten limitierten DualSense-Controller dem beliebten Multiplayer-Shooter widmet. Nachdem das Pad erst vor knapp einer Woche angekündigt wurde, starteten am heutigen Freitag auch die Vorbestellungen für den PS5-Controller im „Helldivers 2“-Look.

DualSense-Controller im limitierten Helldivers-2-Look

Interessierte Spieler haben somit ab sofort die Möglichkeit, den DualSense-Controller in der „Helldivers 2 Limited Edition“ exklusiv über PlayStation Direct vorzubestellen. Preislich werden für das Pad 84,99 Euro fällig, während die Veröffentlichung für den 6. Februar 2025 vorgesehen ist. Da die limitierten PS5-Controller oftmals sehr schnell ausverkauft sind, solltet ihr mit eurem Kauf aber nicht allzu lange hadern.

Optisch präsentiert sich der limitierte DualSense-Controller in der „Helldivers 2“-Edition in einem stilvollen Schwarz, während die gelben und grauen Akzente das aus dem Spiel bekannte Farbschema der Rüstungen widerspiegeln. Auf dem Touchpad prangert zudem das Emblem der „Helldivers“, welches ein Symbol für die Mitglieder der „Super Earth Ministry of Defense“ ist.

Im nachfolgendem Trailer könnt ihr euch den „Helldivers 2“-Controller noch einmal genauer ansehen:

Erst kürzlich wurde für „Helldivers 2“ das neue „Omen der Tyrannei“-Update veröffentlicht, welches die bisher größte und umfangreichste Aktualisierung für den beliebten Koop-Shooter darstellt. Das sorgte auch für einen deutlichen Aufschwung der Spielerzahlen, die sich dadurch verzehnfachen konnten.

Neben den neuen Inhalten des „Omen der Tyrannei“-Updates findet aktuell aber auch noch ein Crossover-Event in „Helldivers 2“ statt. So fanden einige exklusive Gegenstände aus Sonys bekannter Shooter-Reihe „Killzone“ ihren Weg ins Spiel. Unter anderem handelte es sich um Waffen und Rüstungen, die durch die aus „Killzone“ bekannten Helghast inspiriert wurden. Ein weiterer Schwung an Items soll außerdem am 23. Dezember 2024 folgen.

