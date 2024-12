Alien: Rogue Incursion für PSVR2 mit zweiteiliger Geschichte – Entwickler entschuldigt sich

Erst letzte Woche wurde „Alien: Rogue Incursion“ für die PSVR2 veröffentlicht und Besitzer der VR-Brille freuten sich auf vielversprechenden Nachschub. Doch bereits am Tag des Erscheinens fiel den Spielern überraschenderweise etwas auf: Im PlayStation Store prangerte plötzlich der Untertitel „Teil Eins“ in der Beschreibung von „Alien: Rogue Incursion“. Eine Tatsache, die im Vorfeld nicht von Entwickler Survios kommuniziert wurde.

Entsprechend schnell machte sich Unmut unter den Spielern breit. Um für ein wenig Klarheit zu sorgen, äußerte sich nun TQ Jefferson, seines Zeichens Chief Product Officer bei Entwickler Survios, in einer offiziellen Erklärung gegenüber den Kollegen von PSU. In erster Linie entschuldigte sich Jefferson bei den Fans, die aufgrund der zweiteiligen Geschichte von „Alien: Rogue Incursion“ in die Irre geführt wurden.

Entwickler entschuldigt sich für Irreführung

„Wir freuen uns, mit Alien: Rogue Incursion eine Geschichte zu erzählen, die über dieses erste eigenständige Spiel hinausgehen kann. Es war nie unsere Absicht, die Fans durch die Ankündigung einer Fortsetzung der Geschichte in die Irre zu führen, und dafür entschuldigen wir uns“, so Jefferson.

Weiter heißt es: „Wir dachten immer, wir hätten ein fesselndes Spiel, aber nach dem ersten Feedback zum Gameplay wuchs unsere Zuversicht. Wir gingen von „wir denken, hier gibt es noch mehr zu erzählen“ zu „wir wissen, dass es noch mehr zu erzählen gibt“. Teil Eins ist ein eigenständiges Abenteuer, das mit einem Cliffhanger endet, und wir wollten die Fans wissen lassen, dass noch mehr auf uns zukommt, also beschlossen wir, Teil Zwei zeitgleich mit der Veröffentlichung zu bestätigen.“

„Wir sind alle große Fans von Alien und insbesondere von Zula. Die Arbeiten an Teil zwei sind bereits im Gange und wir freuen uns darauf, Ihnen im Jahr 2025 mehr davon präsentieren zu können“, heißt es abschließend.

Teil eins ist ein eigenständiges Abenteuer

Demnach handelt es sich beim ersten Teil von „Alien: Rogue Incursion“ um ein eigenständiges und für sich abgeschlossenes Abenteuer. Bereits im Vorfeld der Entschuldigung meldete sich Entwickler Survios über den offiziellen Discord-Kanal des Spiels und gab bekannt, dass man „nichts aus Teil 1 herausgeschnitten hat, um Teil 2 zu machen. Es wurde nicht halbiert, es wurde nicht einfach so herausgeschnitten. Teil 1 ist strukturell und spielerisch fertig.“

Weshalb die Verantwortlichen nicht von Anfang an klar und deutlich kommuniziert haben, dass es sich bei „Alien: Rogue Incursion“ um eine zweiteilige Geschichte handeln würde, bleibt fraglich. In jedem Fall hätten sie sich jede Menge Ärger und die Verwirrung unter den Fans gespart.

Doch abgesehen von dieser Tatsache, scheinen die bisherigen Spieler mit „Alien: Rogue Incursion“ zufrieden zu sein, wie ein Blick auf die Bewertungen im PlayStation Store zeigt. Und auch bei Metacritic steht aktuell ein guter Wert von 76 zu Buche, während der User-Score sogar auf 9,3 kommt.

