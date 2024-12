Project 8: Sorge vor geringem Interesse – 11bit Studios stellen Story-getriebenes Spiel ein

Schon 2019 kündigten die 11bit Studios ihr Konsolen-Projekt "Project 8" an. Nun wurde das Spiel eingestellt, aus Sorge, „narrativ getriebene, storyreiche Spiele“ würden sich nicht verkaufen.

2019 kündigten die „Frostpunk“-Macher von den 11bit Studios ihr Konsolen-Projekt „Project 8“ an. Dabei handelte es sich nur um einen Codenamen. Den echten Titel hatte der polnische Entwickler bislang nicht veröffentlicht.

Und jetzt wird es wahrscheinlich nie zu einer Enthüllung kommen. Denn die 11bit Studios gaben unlängst die Einstellung von „Project 8“ bekannt, das sich seit 2018 in Arbeit befand. Mit der Absage des Spiels sollen auch einige Entwickler ihren Job verlieren.

Entwickler reagiert auf veränderte Markttrends

Laut den 11bit Studios reagiert man mit der Einstellung von „Project 8“ auf „veränderte Markttrends“. Ein Grund sei ein nachlassendes Interesse der Nutzer an „erzählerischen, storyreichen Spielen“. Darüber hinaus soll es auch spezifische Probleme bei der Entwicklung des Titels gegeben haben.

Mit der Einstellung des Projekts sollen auch einige Mitarbeiter des Studios ihren Job verlieren. Mindestens der Hälfte der betroffenen Entwickler wurde jedoch angeboten, zu anderen Projekten des Studios zu wechseln, einschließlich einiger unangekündigter Spiele.

„Unsere Vision für Project 8, unser erster Titel speziell für Konsolenspieler, war kühn und aufregend“, so Przemysław Marszał, Vorstandsvorsitzender von 11bit. „Allerdings wurde es unter ganz anderen Marktbedingungen konzipiert, als erzählerische, storyreiche Spiele noch eine größere Anziehungskraft hatten.“

Verzögerungen sorgten für Probleme

Marszał erklärte weiter, dass die zurückliegende Pandemie für Probleme bei der Stabilisierung des Entwicklungsteams sorgte. Jedoch konnte man weitere Fortschritte erzielen. „Während wir in einigen Bereichen spürbare Qualitätsverbesserungen beobachteten, blieben mehrere kritische Aspekte des Spiels und seines Entwicklungsprozesses trotz mehrfacher Iterationen problematisch“, so der Vorstandsvorsitzende. „Mit der Zeit häuften sich die Verzögerungen und mit jedem Meilenstein wuchs das Budget des Projekts.“

Bei der letzten Überprüfung stieß man auf weitere Schwierigkeiten, so Marszał. „Unsere Ergebnisse zeigten ungelöste Probleme und Herausforderungen, die eine weitere Verlängerung des Produktionszeitplans und entsprechende Budgeterhöhungen erfordern würden. In Verbindung mit den revidierten Verkaufsprognosen, die größtenteils das veränderte Marktumfeld widerspiegeln, ließ dies erhebliche Zweifel an der Gesamtrentabilität des Projekts aufkommen.“

Quelle: Rock Paper Shotgun

Weitere Meldungen zu Project 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren