PS5: Optimierter Emulator beschert bessere Performance für PS2-Klassiker

Im Juni dieses Jahres veröffentlichte Sony einen neuen PS2-Emulator für die PlayStation 5, sodass Mitglieder von PlayStation Plus Premium auf einen Katalog aus zahlreichen Klassikern zurückgreifen konnten. Doch leider verlief der Start nicht reibungslos und viele Spieler beklagten sich über die technisch eher mittelmäßige Umsetzung. Das bescheinigten im Nachhinein auch die Technikexperten von Digital Foundry.

Doch still und heimlich scheint Sony den PS2-Emulator immer weiter optimiert zu haben: Bereits im August 2024 tauchten erste Berichte von Spielern auf, die sich von der verbesserten Performance einiger PS2-Klassiker wie beispielsweise „Siren“ oder „Sly Racoon“ begeistert zeigten. Und Sony werkelte im Hintergrund offenbar fleißig weiter, sodass nun ein weiteres PS2-Spiel mit einer verbesserten Performance auftrumpfen kann.

PS2-Klassiker Jak & Daxter mit verbesserter Auflösung

Wie einige Nutzer auf Reddit berichten (via PlayStation Lifestyle), scheint sich Sony jetzt einem wahren PS2-Klassiker und Fan-Liebling angenommen zu haben: „Jak & Daxter“ von Entwickler Naughty Dog. Wie die Spieler berichten, scheint sich auf der PS5 vor allem die Auflösung des Action-Plattformers im Vergleich zur ursprünglichen Veröffentlichung stark verbessert zu haben.

Zwar sind sich die Reddit-User nicht ganz einig, ob es sich um eine native 4K-Auflösung handelt, in der „Jak & Daxter“ ab sofort dargestellt wird, doch in einem Punkt herrscht Einigkeit: Die verbesserte Auflösung und Performance stellt eine massive Verbesserung dar. Sony selbst hat sich bislang noch nicht offiziell zu den Verbesserungen des PS2-Emulators geäußert.

Drei PS2-Highlights wurden erst im Dezember veröffentlicht

Am meisten dürften sich wohl Abonnenten von PlayStation Plus Premium über die stetig verbesserte Performance des PS2-Emulators freuen. Wie eingangs bereits erwähnt, können Nutzer des Abo-Dienstes nämlich aus einem umfangreichen Katalog aus Klassikern wählen. Erst im Dezember wurden mit „Jak and Daxter: The Precursor Legacy“, „Sly 2: Band of Thieves“ und „Sly 3: Honour Among Thieves“ weitere PS2-Highlight hinzugefügt.

Allerdings stehen ausgewählte PS2-Spiele auch zum Einzelkauf zur Verfügung, sodass weitere Verbesserungen am Emulator seitens Sony wohl im Interesse aller PlayStation-Spieler liegen dürften. Letztendlich möchte Sony wohl einfach nur sicherstellen, dass alle Nutzer die klassischen Spiele in ihrer bestmöglichen Art und Weise genießen können. Dementsprechend dürfte Sony den PS2-Emulator wohl auch in Zukunft weiter optimieren.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren