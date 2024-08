PS5: PS2-Emulator optimiert? Spieler berichten von deutlich besserer Performance

Im Juni erweiterte Sony das Angebot von PlayStation Plus Premium durch diverse PS2-Klassiker und setzte dabei auf einen neuen PS2-Emulator. Lange sollte die Freude der Spieler allerdings nicht halten.

Stattdessen klagten die Nutzer darüber, dass Titel wie „Tomb Raider: Legend“, „Star Wars: The Clone Wars“ oder „Sly Racoon“ auf der PS5 mit diversen Performance-Problemen zu kämpfen hatte. In einem ausführlichen Technik-Check bestätigten die Kollegen von Digital Foundry die technischen Unzulänglichkeiten.

Unter anderem sprachen die Redakteure von Problemen wie einem unterdurchschnittlichen Video-Upscaling oder Bugs, die in „Sly Racoon“ beispielsweise dazu führen konnten, dass in den Levels plötzlich die Musik fehlte. Probleme, die Sony in den letzten Monaten offenbar in Angriff nahm.

Nutzer loben die Performance des PS2-Emulators

So ließen sich auf Reddit mehrere Nutzer über den PS2-Emulator der PS5 aus und wiesen darauf hin, dass sich die Performance zuletzt deutlich gebessert habe. Als Beispiel nannten die Spieler die „TimeSplitters“-Klassiker, die in diesem Monat den Weg in PlayStation Plus fanden und auf der PS5 mit einer stabilen Performance punkten.

„Ich habe gerade TimeSplitters heruntergeladen und war wirklich überrascht, wie gut es lief“, merkte ein Nutzer an.

Auch ein großer Teil der Probleme, mit denen „Sly Racoon“ auf der PS5 zu kämpfen hatte, scheint der Vergangenheit anzugehören. Diesbezüglich führte ein Spieler aus: „Sly Cooper hat ein paar Updates bekommen, seit ich es das letzte Mal gespielt habe. Also habe ich beschlossen, es noch einmal zu versuchen, und, wow, es läuft so viel besser als zum Launch.“

Aussagen, die auf Reddit von mehreren Nutzern, die ähnliche Beobachtungen machten, bestätigt wurden. Ein Teil der Spieler gibt allerdings zu bedenken, dass der PS2-Emulator auf der PS5 weiterhin mit vereinzelten Problemen wie flackernden Texturen oder anderen Darstellungsfehlern zu kämpfen hat.

Gerüchte um eine PS3-Unterstützung halten sich hartnäckig

Da Sony zu möglichen Updates des PS2-Emulators keine Changelogs oder offizielle Mitteilungen veröffentlicht, ist unklar, welche Änderungen und Optimierungen im Hintergrund vorgenommen wurden.

Wie sieht das Ganze bei euch aus? Habt ihr beim Spielen von PS2-Klassikern auf der PS5 zuletzt eine bessere Performance festgestellt? Verratet es uns in den Kommentaren.

Vor ein paar Wochen schienen sich erneut die Hinweise zu verdichten, dass Sony in der Tat an einer nativen PS3-Unterstützung für die PS5 arbeiten könnte. Allerdings wies ein Insider darauf hin, dass wir hier lediglich mit einer eingeschränkten Unterstützung rechnen sollten, da es aufgrund der komplexen Hardware-Architektur der Konsole nicht möglich sei, alle PS3-Titel in einer entsprechenden Performance auf der PS5 zu emulieren.

Sony äußerte sich zu den Gerüchten um die PS3-Unterstützung auf der PS5 bislang zwar nicht, befeuerte die Gerüchte jedoch mit einem Anfang Juli aufgetauchten Patent.

