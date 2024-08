PS5 & PS4: Spieleverkäufe im ersten Quartal rückläufig – Wie entwickelte sich der Digitalanteil?

In dieser Woche legte Sony den Geschäftsbericht zum am 30. Juni 2024 zu Ende gegangenen ersten Quartal des Fiskaljahres 2024/2025 vor. Im Rahmen des Geschäftsbericht durften aktuelle Zahlen zur PS5 natürlich nicht fehlen.

Wie Sony bekannt gab, wurde die PS5 bis Ende Juni 61,7 Millionen Mal an den weltweiten Handel ausgeliefert. 2,4 Millionen Konsolen wanderten im letzten Quartal über die Ladentheken. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum gingen die Verkaufszahlen der PS5 im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 um 900.000 Einheiten zurück.

Weiter lässt sich dem Geschäftsbericht entnehmen, dass auch die Anzahl der auf der PS4 und der PS5 verkauften Spiele leicht rückläufig war. Dies gilt sowohl für Titel, die von Third-Party-Partnern angeboten werden, als auch die First-Party-Spiele der PlayStation Studios.

Wie viele PS4- und PS5-Spiele wurden verkauft?

Wie Sony angibt, erwarben die Spieler im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2024 53,6 Millionen Spiele für die PS4 und die PS5. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2023/2024 lag dieser Wert noch bei 56,5 Millionen verkauften Spielen.

Der Absatz von First-Party-Titeln sank im Jahresvergleich von 6,6 Millionen auf 6,0 Millionen verkaufte Spiele.

Ein weiteres Thema, das in den Statistiken von Sony behandelt wird, ist der Anteil der digital abgesetzten Spiele. Hier passten sich die PS4 und die PS5 in den letzten Monaten wenig überraschend der allgemeinen Entwicklung des Markts an. Soll heißen: Auch auf den PlayStation-Konsolen dominiert mittlerweile der Anteil der via Downloads an den Mann beziehungsweise die Frau gebrachten Spiele.

Im ersten Quartal des Vorjahrs belief sich der Anteil der digital verkauften PS4- und PS5-Titel auf 72 Prozent. Im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2024 legte dieser Wert noch einmal zu. Auf mittlerweile 80 Prozent.

Wie schlägt sich die PS5 im Vergleich mit der PS4?

Das Ende der Lieferengpässe beflügelte im letzten Jahr bekanntermaßen die Verkaufszahlen der PS5. Zwischenzeitlich macht es sogar den Anschein, dass die PS5 sogar die erfolgreiche PS4 einholen könnte.

Wie sich dem aktuellen Geschäftsbericht von Sony entnehmen lässt, verlor die PS5 zuletzt jedoch ein wenig an Schwung.

Im direkten Vergleich wurde die PS4 zum entsprechenden Zeitpunkt des Lebenszyklus 63,5 Millionen Mal und somit 1,8 Millionen Mal öfter ausgeliefert als die PS5. Analysten gehen davon aus, dass das weiterhin nicht offiziell angekündigte Pro-Modell den Verkaufszahlen der PS5 noch einmal einen Schub verleihen könnte.

Unbestätigten Berichten zufolge erscheint die neue Sony-Konsole noch in diesem Jahr.

