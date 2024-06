PS5: Weitere Quelle „bestätigt“ die Arbeiten an einer nativen PS3-Unterstützung

In dieser Woche erreichte uns das Gerücht, dass Sony an einer nativen PS3-Unterstützung für die PS5 arbeitet. Mit Jeff Grubb "bestätigte" eine weitere Quelle die laufenden Arbeiten an dem Feature.

Nachdem Sony kürzlich ein neues Firmware-Update für die PS5 veröffentlichte, das eine direkte Nutzung des Sprachchats von Discord auf der Konsole ermöglicht, erreichten uns in dieser Woche Gerüchte um ein weiteres von der Community gewünschtes Feature.

Die Rede ist von der Möglichkeit, PS3-Klassiker in einer nativen Form auf der PS5 zu genießen. Derzeit ist es bekanntermaßen nur möglich, PS3-Spiele auf der PS5 über die Cloud zu spielen. Wie der „Xbox Era“-Gründer und Industrie-Insider Nick Baker berichtete, soll Sony an einer „selektiven nativen PS3-Unterstützung“ für die PS5 arbeiten.

Während Sony die Gerüchte bislang nicht kommentieren wollte, meldete sich mit Giantbombs Jeff Grubb ein weiterer Insider zu Wort.

Ankündigung hätte laut Grubb längst erfolgen sollen

Jeff Grubb stützte die Angaben von Nick Baker und wies darauf hin, dass Sony seinen Informationen zufolge bereits seit einer ganzen Weile an einer nativen PS3-Unterstützung für die PS5 arbeitet.

Ob wie von Baker angedeutet erst einmal nur ausgewählte PS3-Klassiker auf der PS5 gespielt werden können oder ob Sony an einem vollwertigen PS3-Emulator arbeitet, konnte Grub nicht bestätigen.

Allerdings merkte der Insider an, dass Sony die native PS3-Unterstützung für die PS5 zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon angekündigt haben wollte. Grund zur Sorge besteht laut Grubb trotz allem nicht.

Denn auch wenn das Feature den Informationen des Insiders zufolge später als zunächst geplant angekündigt wird, bedeutet das Ganze nicht, „dass es nie passieren wird“.

Grubb brachte die ursprünglichen Gerüchte ins Rollen

Jeff Grubb war es übrigens auch, der die ursprünglichen Gerüchte um eine native PS3-Unterstützung beziehungsweise einen entsprechenden Emulator seinerzeit ins Rollen brachte. Bereits im Jahr 2022 sprach Grubb nämlich erstmals von einem Emulator.

Laut den damaligen Aussagen von Grubb haben wir es mit einem Feature zu tun, das den Entwicklern einiges an Arbeit abverlangt.

„Seitdem ich die ganze Woche darüber gesprochen habe, habe ich nachgeschaut, ich habe gefragt … es hört sich so an, als würde Sony an einer Emulation für PS3 auf PS5 arbeiten. Es kann jedoch einige Zeit dauern“, so Grubb im Jahr 2022.

Sollten sich die Verantwortlichen von Sony zu den aktuellen Gerüchten äußern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren