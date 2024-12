PS Plus Premium: Eines der besten RPGs 2024 – Spieltestversion für PS4 und PS5 freigeschaltet

Sony hat für alle Mitglieder von PlayStation Plus Premium eine neue Spieltestversion bereitgestellt, die ab sofort zum Download auf der PS5 und PS4 bereitsteht. Dadurch können Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zehn Stunden lang eines der besten Rollenspiele des Jahres ausprobieren. So konnte sich der Titel bereits nach nur einer Woche über eine Million Mal verkaufen und erzielt auf Metacritic einen Wert von 89. Und auch im PS Store grenzt das Spiel knapp an die maximale Bewertung von fünf Sternen.

Eines der besten Rollenspiele 2024 jetzt Probespielen

Die Rede ist natürlich von „Like a Dragon: Infinite Wealth“, welches von den „Yakuza“-Entwicklern Ryu Ga Gotoku stammt und ab sofort im Rahmen einer PS-Plus-Premium-Demo Probe gespielt werden kann. Auch wenn die maximal zehn spielbaren Stunden nur einen vergleichsweise kurzen Einblick in das umfangreiche Rollenspiel gewähren, sollten sich Spieler einen guten ersten Eindruck verschaffen können.

Wer sich im Anschluss an die Test-Version für den Kauf von „Like a Dragon: Infinite Wealth“ entscheidet, kann seinen Spielstand natürlich für die Vollversion übernehmen, sodass kein Fortschritt verloren geht. Passend dazu ist „Like a Dragon: Infinite Wealth“ aktuell auch im Rahmen des großen Januar-Sales im PS Store zum Angebotspreis von nur 34,99 Euro erhältlich, wodurch interessierte Spieler 50 Prozent sparen können.

Nächstes Spin-Off verspricht ein echtes Piraten-Abenteuer

„Like a Dragon: Infinite Wealth“ ist der Nachfolger von „Yakuza: Like a Dragon“ und knüpft an dessen Handlung an. Nach den turbulenten Ereignissen in Yokohama verschlägt es den Titelhelden Ichiban Kasuga dieses Mal auf die Suche nach seiner Mutter ins Ausland, genauer gesagt auf die Insel Hawaii. Dort erwartet den Ex-Yakuza eine komplett neue Umgebung, doch auch das scheinbare Urlaubsparadies hat eine düstere Unterwelt, in die er schnell hineingezogen wird.

Veröffentlicht wurde „Like a Dragon: Infinite Wealth“ am 25. Januar 2024 für die PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Und das nächste „Like A Dragon“-Abenteuer von Entwickler Ryu Ga Gotoku steht bereits in den Startlöchern: Am 20. Februar 2025 wird nämlich „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheinen. Im Spin-Off der Reihe wird dieses Mal Goro Majima im Mittelpunkt stehen, den es ebenfalls nach Hawaii verschlagen wird – doch ihn erwartet ein waschechtes Piraten-Abenteuer.

