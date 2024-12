The Witcher 4: Ciri ist schneller und agiler als Geralt – Doch wie löst CD Projekt das Balancing?

In "The Witcher 4" bekommen wir mit Ciri einen neuen Hauptcharakter spendiert, der in den letzten Tagen für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Vor allem die Frage, wie CD Projekt möglichen Balancing-Problemen vorbeugt, bewegte die Community. In einem Interview ging Executive Producer Małgorzata Mitręga auf dieses Thema ein.

Auf den The Game Awards 2024 zauberten die Entwickler von CD Projekt in diesem Monat eine faustdicke Überraschung aus dem Ärmel und stellten „The Witcher 4“ in Form eines ersten Trailers vor.

Wie bereits von den Fans vermutet, erleben wir in „The Witcher 4“ eine ganz neue Geschichte und schlüpfen in die Rolle von Ciri. Auch wenn diese Entscheidung vom größten Teil der Community positiv aufgenommen wurde, herrschte zum Teil Skepsis. Im Detail geht es um die Kräfte von Ciri, die sie in „The Witcher 3: Wild Hunt“ offenbarte.

Spoilerfrei ausgedrückt übertrafen ihre Fähigkeiten die von Geralt oder Vesemir bei Weitem. Daher stellte sich den Spielern schnell die Frage, wie CD Projekt dieses „Problem“ im Nachfolger löst.

CD Projekt beugt Balancing-Problemen vor

Im Interview mit Gamesradar sprach Executive Producer Małgorzata Mitręga über die Befürchtungen der Community und versicherte, dass CD Projekt für Ciris Fähigkeiten eine nachvollziehbare Lösung fand. Näher ins Detail ging Mitręga zwar nicht, sprach jedoch davon, dass es zwischen „The Witcher 3“ und „The Witcher 4“ zu einem wichtigen Ereignis kam, das Ciris Kräfte beeinflusste.

Mit dem besagten Ereignis schloss CD Projekt „die Lücke zwischen ihrer völligen Übermacht am Ende des letzten Spiels und den aktuellen Fähigkeiten“, die im Trailer zu „The Witcher 4“ zu sehen waren.

Weiter führte Mitręga aus, dass die Autoren und Entwickler großen Wert darauf legen, dass „The Witcher 4“ seine Vorgänger und die Lore des Franchise respektiert: „Wir mussten tief graben, um zu überlegen, wie wir das angehen würden. Wir haben großen Respekt vor der Lore.“

„Sowohl vor den Büchern als auch dem, was es in unsere vorherigen Spiele geschafft hat. Aber das war eine der ersten Fragen, auf die wir eine Antwort fanden. So konnten wir diese originelle Geschichte erschaffen, die mit The Witcher 4 beginnt“, heißt es weiter.

So spielt sich Ciri in The Witcher 4

Bekanntermaßen übernahmen wir in „The Witcher 3: Wild Hunt“ zwischenzeitlich die Kontrolle über Ciri. Bezüglich ihres Spielstils in „The Witcher 4“ ergänzte Mitręga, dass Ciri im Kampf schneller und agiler zu Werke geht als Geralt. Gleichzeitig sei allerdings unübersehbar, dass Ciri von Geralt ausgebildet wurde.

Aussagen, die andeuten, dass uns der dritte Teil bereits einen recht guten Eindruck davon vermittelte, wie sich Ciri in „The Witcher 4“ spielt. Mitręga abschließend: „Sie ist schneller, wendiger. Aber man merkt trotzdem, dass sie von Geralt aufgezogen wurde, oder?“

Wie der Enthüllungs-Trailer zu „The Witcher 4“ andeutete, scheint sich Ciris Kampfstil in einem Bereich aber deutlich von Geralt zu unterscheiden. Denn während sich der Hexer im Kampf verstärkt auf seine Zeichen verließ, scheint Ciri vor allem im Bereich der Magie bewandert zu sein.

Wann „The Witcher 4“ erscheint, ist leider noch unklar. Auch die Frage nach den Plattformen, die CD Projekt mit dem Abenteuer von Ciri versorgt, beantwortete das polnische Studio lediglich ausweichend.

