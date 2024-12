The Witcher 4: Darstellerin von Ciri wurde von CD Projekt Red neu gecastet

Auf den Game Awards 2024 wurde mit „The Witcher 4“ der nächste Teil der erfolgreichen Hexer-Saga angekündigt. Wie der umfangreiche Cinematic-Trailer bestätigte, wird dieses Mal jedoch Geralts einstige Schülerin Ciri die Hauptrolle übernehmen.

Allerdings fiel einigen Fans im ersten Trailer zu „The Witcher 4“ direkt etwas auf: Ciri kam nicht nur optisch etwas verändert daher, auch ihre Stimme klang plötzlich anders. Und nun hat auch Entwickler CD Projekt Red offiziell bestätigt, was die Spieler bereits vermutet haben: Für „The Witcher 4“ haben die Macher die Darstellerin von Ciri neu besetzt.

Ciara Berkeley ist die neue Ciri

Während Ciri in „The Witcher 3“ noch von Jo Wyatt verkörpert wurde, übernimmt ab sofort die irische Schauspielerin Ciara Berkeley die Rolle der weißhaarigen Hexerin. In einem Statement (via TheGamer) bestätigte Entwickler CD Projekt Red kurz und knapp: „Ciara Berkeley wurde als Ciri für den Cinematic Reveal Trailer von The Witcher 4 gecastet.“

Weiter heißt es: „Ciara ist eine talentierte Schauspielerin, die uns mit ihrer Begeisterung und ihren schauspielerischen Fähigkeiten beeindruckt hat. Wir glauben, dass sie Ciri in diesem Trailer auf eine Weise zum Leben erweckt hat, die dem Charakter treu bleibt und die Fans der Serie begeistert.“

Weshalb genau sich die Macher dazu entschieden haben, die Rolle von Ciri für „The Witcher 4“ neu zu besetzen, ist nicht bekannt. Konkrete Gründe für den Wechsel der Darstellerin wurden nicht genannt. Womöglich könnte es aber mit dem Zeitsprung zu tun haben, den die Handlung nach „The Witcher 3“ machen wird. Dementsprechend hat sich auch Ciri im Laufe der Zeit verändert.

Ciri sollte von Anfang an die Hauptrolle spielen

Dass Ciri in „The Witcher 4“ die Hauptrolle übernehmen und damit Geralt von Riva ablösen wird, stand für die Entwickler von Anfang an fest. Nach den Ereignissen aus „The Witcher 3“ war diese Entscheidung für die Macher auch der logischste Schritt. Zudem sei Ciri ein komplexer Charakter, über den es viel zu erzählen gäbe – laut CD Projekt Red ein perfekter Nachfolger für Geralt.

Bis wir Ciri in „The Witcher 4“ in Aktion erleben werden, wird aber wohl noch etwas Zeit vergehen. Einen Release-Termin haben die Verantwortlichen bislang noch nicht bekannt gegeben. Stattdessen konzentriere man sich voll und ganz auf die Entwicklung des ambitionierten Rollenspiel-Projekts, die vor kurzem auch die Phase der Vollproduktion erreicht hat.

