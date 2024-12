The Witcher 4: Details zu Story, Kampf und mehr – Trailer im Entwickler-Breakdown

The Witcher 4:

Entwickler CD Projekt Red hat den ersten Trailer zu „The Witcher 4“ analysiert. So liefert Game Director Sebastian Kalemba im offiziellen Breakdown des Videos weitere Details zum Kampf und zur Story des Action-Rollenspiels.

„The Witcher 4“ präsentierte sich auf den Game Awards 2024 mit einem ersten Trailer, der jedoch keine richtigen Gameplay-Szenen aus dem kommenden Action-Rollenspiel zeigte. Dafür verriet uns das ausführliche Cinematic-Video, dass Ciri die Hauptrolle im nächsten Teil der Hexer-Saga übernehmen wird.

Allerdings hat Entwickler CD Projekt Red nun einen offiziellen Trailer-Breakdown veröffentlicht, der uns weitere Details zum Spiel verrät. In der Analyse kommt der verantwortliche Game Director Sebastian Kalemba zu Wort, der weitere Einblicke ermöglicht und unter anderem über die Story und den Kampf von „The Witcher 4“ spricht.

Reveal-Trailer zeigt eine richtige Quest

Demnach handelt es sich bei dem gezeigten Geschehen im Enthüllungstrailer von „The Witcher 4“ laut Kalemba um eine richtige Quest, die auch im fertigen Spiel vorkommen wird. Die junge Frau, die sich in einem Ritual für das Dorf opfern muss und von Ciri (vorerst) gerettet wird, hört auf den Namen Mioni. Das Monster gegen das Ciri antreten muss, trägt die Bezeichnung Bauk. Das Ende des Trailers hält zwar kein gutes Ende für Mioni bereit, doch wie Kalemba verrät, können die Spieler durch ihre Entscheidungen in „The Witcher 4“ auch einen anderen Ausgang erzielen.

Wie im „The Witcher 4“-Trailer außerdem zu sehen ist, greift Ciri im Kampf gegen das Monster auch auf eine Kette zurück. Diese wird sich im Spiel – neben den bekannten Schwertern – ebenfalls nutzen lassen und kann dann durch Elemente wie beispielsweise Feuer weiter verstärkt werden. Ohnehin verfügt Ciri über die Kraft, die Elemente ihrer Umwelt zu absorbieren, um sie dann für mächtige Zaubersprüche nutzen zu können.

Ciri spielt die Hauptrolle, doch Geralt taucht ebenfalls auf

Damit scheint Ciri in den Kämpfen von „The Witcher 4“ über mehr Möglichkeiten zu verfügen, als es noch für Geralt von Riva in den Vorgängerspielen der Fall war. Allerdings hatte Entwickler CD Projekt Red auch schon im Vorfeld versprochen, dass der nächste Teil der Hexer-Saga noch „besser, größer und großartiger als The Witcher 3“ werden soll.

Doch während Ciri ab sofort die Hauptrolle übernehmen wird, was den Machern zufolge auch von Anfang an klar war, scheint Geralt doch noch nicht vollständig von der Bildfläche zu verschwinden. Wie CD Projekt Red kürzlich bestätigt hat, wird der altbekannte Hexer auch in „The Witcher 4“ wieder mit von der Partie sein. Welche Rolle er dabei genau spielen wird, wollten die Verantwortlichen aber noch nicht verraten.

