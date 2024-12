Sonic Racing CrossWorlds: Neuer Fun-Racer wird von Segas Elite-Team entwickelt

Die Game Awards 2024 hielten mal wieder einige – mehr oder weniger – überraschende Neuankündigungen bereit. Dazu zählte auch „Sonic Racing: CrossWorld“, welches mit einem kurzen Teaser-Trailer enthüllt wurde. Abseits des knapp 30 Sekunden kurzen Videos gab es allerdings keine weiteren Informationen zum neuen Fun-Racer. Nicht einmal ein möglicher Release-Termin wurde von Sega genannt. Doch nun gaben die Japaner erste Details zur Entwicklung bekannt.

Entwicklung intern bei Sega

Wie Sega jetzt nämlich über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verlauten ließ, wird sich nicht mehr Sumo Digital für die Entwicklung von „Sonic Racing: CrossWorlds“ verantwortlich zeichnen. Dabei hatte das britische Studio bereits die Arbeiten an den Vorgängern „Team Sonic Racing“ und „Sonic & All-Stars Racing Transformed“ übernommen, die seinerzeit sowohl Spieler als auch Kritiker überzeugen konnten.

Stattdessen wird „Sonic Racing: CrossWorlds“ jetzt intern bei Sega entstehen und das sogenannte Sega Elite Racing Game Team wird das Projekt übernehmen. Was das im Detail bedeutet, lässt sich nur vermuten. Doch der Sega-Insider Jasonvsfreddyvs weiß anscheinend mehr und gab in einem Beitrag auf Reddit (via GameReactor) bekannt, dass „wenn das Spiel in Japan von einem Elite-Team von Sega-Rennspielen entwickelt wird, es sich höchstwahrscheinlich um ehemalige Mitglieder von Sega AM2 („Out Run“, „Daytona USA“) und Sega AM3 („Sega Rally“, „Crazy Taxi“) handeln würde.“

Sega will zurück zu alter Stärke

Demnach scheint Sega mit „Sonic Racing: CrossWorld“ ambitionierte Ziele zu verfolgen und lässt nun wahre Rennspiel-Experten mit jahrzehntelanger Genre-Erfahrung die Entwicklung übernehmen. Ohnehin gab der Hersteller erst kürzlich bekannt, dass man zu seinem alten Glanz zurückfinden und auch außerhalb Japans wieder mehr Erfolge erzielen wolle. Dafür will Sega-CEO Shuji Utsumi auch die alte Rock’n’Roll-Mentalität, für die Sega früher bekannt war, zurückbringen.

Da man in der jüngsten Vergangenheit zu viel Wert auf Kostenkontrolle legte, habe man diese Mentalität verloren. Stattdessen wolle man sich jetzt auf ein wichtiges Ziel konzentrieren: die Veröffentlichung von hochwertigen Spielen. Die passenden Marken und Franchises habe Sega ohnehin und so soll vor allem die „Sonic“-Reihe eine wichtige Rolle spielen. Außerdem gab Sega bereits bekannt, dass in Zukunft auch klassische Marken wie „Crazy Taxi“, „Jet Set Radio“, „Shinobi“ oder „Streets of Rage“ zurückbringen will.

Weitere Meldungen zu Sonic Racing: CrossWorlds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren