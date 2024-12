PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Zwischen den Feiertagen geht es traditionell etwas ruhiger zu. Trotzdem denken wir an euch und lassen euch nicht ohne unseren regelmäßigen Artikel zum Wochenende sitzen.

Wer etwa auf Steam unterwegs ist und trotzdem nicht von Sony lassen kann, sollte sich die umsatzstärksten Spiele des Jahres 2024 auf Valves Plattform anschauen. Auch das Unternehmen hinter der PlayStation ist auf den vorderen Plätzen vertreten. Auf den Platin-Plätzen verweilen in diesem Jahr etwa „Helldivers 2“ und „Destiny 2“. Silber holt „Ghost of Tsushima“, während „Horizon Forbidden West“ in der Übersicht noch eine Bronze-Plakette holen kann.

Das solltet ihr euch auch mal anschauen

Habt ihr an Weihnachten das ein oder andere Spiel unter dem Baum vermisst, greift euch wieder einmal der PlayStation Store unter die Arme. Dort herrscht noch immer der große Januar-Sale, bei dem rund 6.000 Spiele, Editionen und Erweiterungen im Preis gesenkt wurden.

Unter anderem wurde eine ganze Reihe an Rennspielen um bis zu 95 Prozent im Preis gesenkt. Interessierte können etwa Titel wie „Assetto Corsa Competizione“, „Need for Speed Rivals: Complete Edition“ oder auch „Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition“ günstiger erhalten.

Darüber hinaus lassen sich derzeit auch einige Rollenspiele bei dem Sale im PlayStation Store abgreifen. Bis zu 80 Prozent können dabei gespart werden. „Baldur’s Gate 3“ wurde etwa um 20 Prozent reduziert, während „Dragon Age: The Veilguard“ sogar 40 Prozent günstiger zu haben ist. Die Titel „Outward Definitive Edition“ sowie „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ lassen sich sogar um 80 Prozent günstiger mitnehmen.

Auf Steam läuft bis zum 2. Januar am 19 Uhr deutscher Zeit noch die große Winteraktion. Auch dabei wurden viele kleine und große Spiele im Preis gesenkt. Dazu können Nutzer für ihre Favoriten bei den Steam Awards 2024 abstimmen und dadurch exklusive Sticker freischalten, die sich auf der Plattform im Chat nutzen lassen.

Habt ihr die Feiertage gut überstanden oder sogar das ein oder andere Spiel geschenkt bekommen? Welche Titel spielt ihr derzeit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

