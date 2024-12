Silent Hill f & Townfall: Neue Lebenszeichen womöglich in 2025 – Entwicklung dauert an

Sowohl „Silent Hill f“ als auch „Silent Hill: Townfall“ befinden sich nach wie vor in der Entwicklung, doch zuletzt wurde es still um die beiden Horrorspiele. 2025 könnten es aber womöglich neue Lebenszeichen geben, wie Produzent Motoi Okamoto nun verraten hat.

Im Oktober 2022 wurden auf dem „Silent Hill Transmission“-Event gleich zwei neue Ableger der bekannten Horror-Reihe angekündigt. Dabei handelte es sich um „Silent Hill f“ und „Silent Hill: Townfall“. Allerdings ist es nach der Ankündigung ziemlich still um die beiden Titel geworden. Produzent Motoi Okamoto gab nun aber Entwarnung und bestätigte, dass sich die Spiele nach wie vor in der Entwicklung befinden.

Konami arbeitet intensiv an neuen Silent-Hill-Spielen

Das japanische Magazin 4Gamer fragte zum bevorstehenden Jahresabschluss zahlreiche Entwickler aus Japan zu ihren Plänen für das kommende Jahr. Darunter befand sich auch „Silent Hill“-Produzent Motoi Okamoto von Konami. Er verwies auf das jüngst veröffentlichte „Silent Hill 2 Remake“, erinnerte aber auch an die zwei bereits angekündigten Titel. Womöglich könnten Horror-Fans 2025 mit neuen Lebenszeichen von „Silent Hill f“ und „Silent Hill: Townfall“ rechnen.

Gegenüber 4Gamer (via Gematsu) gab Okamoto zu verstehen: „Im Jahr 2024 haben wir erfolgreich Silent Hill 2 veröffentlicht, das von den Fans hochgelobt wurde. Was nun noch bleibt, sind die bereits angekündigten Titel Silent Hill f und Silent Hill: Townfall. Wir arbeiten intensiv an beiden Titeln, um die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Wir werden unser Bestes tun, um neue Updates liefern zu können.“

Was sind Silent hill f und Townfall?

Für die Entwicklung von „Silent Hill f“ zeichnet sich das Studio NeoBards Entertainment verantwortlich, die zuletzt auch am Mehrspieler-Titel „Resident Evil Re:Verse“ arbeiteten. Das Horrorspiel soll eine komplett neue Geschichte im „Silent Hill“-Universum erzählen und wird im Japan der 1960er Jahre angesiedelt sein. Die Macher versprechen eine „wunderschöne, aber auch erschreckende Welt.“

„Silent Hill: Townfall“ entsteht hingegen in Zusammenarbeit mit dem bekannten Indie-Publisher Annapurna Interactive, während Konami als Co-Produzent tätig sein wird. Hauptverantwortlich für die Entwicklung ist das Studio No Code, die für Titel wie „Stories Untold“ und „Observation“ bekannt sind.

Zu „Silent Hill: Townfall“ ist allerdings noch nicht viel bekannt – es soll sich aber um ein Horror-Adventure mit starkem Fokus auf die Geschichte handeln. Ein erster Trailer lässt außerdem vermuten, dass es in der Ego-Perspektive gespielt wird.

