Xbox Series X/S: Konkurrenz zum DualSense? Patent zeigt Controller mit haptischem Feedback

In der Vergangenheit erreichten uns immer wieder Berichte zu einem neuen Xbox-Controller, der genau wie Sonys DualSense mit Features wie dem haptischen Feedback versehen wird. Untermauert werden die Gerüchte von einem aktuellen Microsoft-Patent, das kürzlich den Weg an die Öffentlichkeit fand.

Zu den interessantesten Neuerungen der laufenden Konsolengeneration gehörten sicherlich der DualSense beziehungsweise die exklusiven Features des neuen Sony-Controllers.

Schließlich sorgt der DualSense mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern für besonders immersive Spielerfahrungen. Nachdem bereits im Sommer 2023 das Gerücht aufkam, dass Microsoft in diesem Bereich nachziehen und einen neuen Xbox-Controller mit den Features des DualSense nachreichen könnte, sorgt ein aktuelles Patent des Redmonder Konzerns für neuen Gesprächsstoff.

Das besagte Patent beschreibt nämlich einen Xbox-Controller, in dem eine von Microsoft konzipierte Technologie für das haptische Feedback zum Einsatz kommt.

Die nächste Stufe des haptischen Feedbacks?

Wie sich der Beschreibung des Patents entnehmen lässt, könnte Microsoft auf eine Lösung hinarbeiten, die einen dynamischeren und gezielteren Einsatz des haptischen Feedbacks ermöglicht, als es noch beim DualSense der Fall war. Im Detail geht es hier um Rumble-Motoren, die nicht an einer Stelle fixiert sind, sondern sich stattdessen dynamisch in dem Controller bewegen können.

Dadurch wäre es möglich, beim Einsatz des haptischen Feedbacks „organischere und gezieltere Vibrationen zu erzeugen“.

Ein weiteres Feature, das in dem Patent von Microsoft beschrieben wird, zielt auf eine individuellere Spielerfahrung ab. So könnten die Spieler die Möglichkeit erhalten, die haptischen Motoren beziehungsweise das von ihnen erzeugte Feedback mittels Tunern in Echtzeit anzupassen.

Zu den Vorteilen, die frei bewegliche haptische Motoren mit sich bringen, gehört laut dem Patent die Tatsache, dass diese „zwei Resonanzspitzen erzeugen können“. Im Grunde bedeutet das Ganze, dass der Controller zwei verschiedene Arten von Vibrationen erzeugt, um dem haptischen Feedback mehr Tiefe zu verleihen.

Microsoft spricht von einer praktikablen Lösung

Abschließend lässt sich dem Patent entnehmen, dass die von Microsoft konzipierte Lösung nicht nur einen dynamischeren Einsatz des haptischen Feedbacks ermöglichen würde. Gleichzeitig argumentieren die Xbox-Macher, dass die aktuell in Controllern wie dem DualSense verbauten Technologien schlichtweg zu „teuer, schwer und groß“ seien.

Zu den kleineren und frei beweglichen Rumble-Motoren heißt es in dem Patent weiter: „Dadurch kann eine haptische Komponente, die weniger kostet, weniger Gewicht hat, weniger Größe hat und weniger Energie verbraucht, eine ähnliche Leistung wie eine größere haptische Komponente erbringen oder die haptische Reaktion der größeren haptischen Komponente verbessern.“

Weitere Details und Bilder aus dem besagten Patent findet ihr bei den Kollegen von Tech4Gamer.

Ob und wann ein neuer Xbox-Controller, der die im Patent beschriebene Lösung für das haptische Feedback verwendet, folgt, ist weiterhin unklar. Im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Microsoft und der FTC fand im September 2023 ein internes Dokument den Weg an die Öffentlichkeit, dem sich entnehmen ließ, dass Microsoft in der Tat an einem neuen Xbox-Controller arbeiten könnte.

Den Dokumenten zufolge entsteht der neue Controller unter dem Codenamen „Sebile“. Kurze Zeit später kam das Gerücht auf, dass der Controller im Frühjahr 2024 enthüllt werden soll. Daraus wurde bekanntermaßen nichts.

Daher bleibt abzuwarten, ob der besagte Controller noch in dieser Konsolengeneration oder erst bei der nächsten Xbox zum Einsatz kommt, die unbestätigten Berichten zufolge 2026 erscheint.

