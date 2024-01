Xbox: Neuer Controller inkl. DualSense-Features wird im Frühjahr enthüllt – Gerücht

Im September 2023 ließ sich geleakten Dokumenten entnehmen, dass Microsoft unter dem Codenamen "Sebile" an einem rundum überarbeiteten Xbox-Controller arbeitet. Laut Tom Warren von The Verge soll die Enthüllung des besagten Controllers im Frühjahr erfolgen.

Im vergangenen Sommer erreichten uns Berichte um einen neuen Xbox-Controller. Das Game-Pad soll sich unter dem Arbeitstitel „Sebile“ in Arbeit befinden und im Laufe des Jahres 2024 erscheinen.

Dies ging aus geleakten internen Dokumenten von Microsoft hervor, die im Rahmen des Rechtsstreits mit der FTC den Weg an die Öffentlichkeit fanden. Nachdem es um dieses Thema in den letzten Monaten recht still wurde, bestätigte mit Tom Warren von The Verge eine weitere Quelle die Existenz des besagten Controllers.

Wie Warren zudem berichtet, soll die offizielle Enthüllung des neuen Controllers im Mai erfolgen. Woher Warren seine Informationen bezogen haben möchte, verriet er nicht.

Allerdings entpuppten sich Warren beziehungsweise The Verge in der Vergangenheit immer wieder als zuverlässige Quelle.

Das soll der neue Xbox-Controller bieten

Wie sich den Dokumenten aus dem September 2023 entnehmen ließ, ist „Sebile“ für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen. Der Preis des neuen Controllers sollte laut den Dokumenten bei 69,99 US-Dollar liegen. Weiter ging aus dem Leak hervor, dass der Controller über einen Beschleunigungsmesser verfügen wird.

Dieser versetzt die Spielerinnen und Spieler beispielsweise in die Lage, den Controller zu aktivieren, indem sie ihn einfach hochheben. Darüber hinaus war von einer Unterstützung des haptischen Feedbacks die Rede.

Hier scheint sich Microsoft also an Sonys DualSense zu orientieren, der auf der PS5 mit dem haptischen Feedback für besonders immersive Spielerfahrungen sorgt.

Des Weiteren wurde „Sebile“ mit einem zweifarbigen Schema versehen und verfügt über eine direkte Verbindung zur Cloud sowie die Unterstützung von Bluetooth 5.2. Als Spezifikationen für den Controller nennt Microsoft in den Dokumenten zudem eine „VCA-Haptik“ mit einer Lautsprecher-Unterstützung, leisere Buttons und einen integrierten wiederaufladbaren Akku.

Microsoft selbst äußerte sich zu den aktuellen Gerüchten um den neuen Controller bislang allerdings nicht. Daher bleibt abzuwarten, in wie weit die in den geleakten Dokumenten genannten Spezifikationen noch aktuell sind.

Sollte das Redmonder Unternehmen Stellung zu den Berichten um den neuen Xbox-Controller beziehen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Xbox Era

Weitere Meldungen zu Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren