PS4 & PS5: Wuthering Waves & mehr – Neuerscheinungen im Januar in der Übersicht

Der Januar ist fast da und er hat allerlei neue PS4- und PS5-Spiele im Gepäck. Welche Games, die bald ihren Weg in den Handel finden, ihr genauer im Blick behalten solltet, verraten wir euch wie gewohnt in unserer kleinen Monatsübersicht.

Das neue Jahr steht quasi schon vor der Tür und damit natürlich auch der erste Schwung frischer 2025-Games für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5. Ein paar potentielle Highlights der Januar-Neuerscheinungen stellen wir euch in den nachfolgenden Zeilen etwas genauer vor.

Wuthering Waves (PS5)

Release: 2. Januar 2025

Ihr seid ein Rover, der eine von der Apokalypse verwüstete Welt durchquert. Doch die Menschheit erhebt sich allmählich wieder aus der Asche und wie sie seid auch ihr bereit für ein neues Abenteuer! Während eurer gewaltigen Reise müsst ihr mächtigen Gefahren trotzen, trefft sympathische Verbündete und deckt allerlei Mysterien auf, die lange Zeit im Schatten verborgen lagen. Eine riesige Welt voller unterschiedlicher Möglichkeiten liegt vor euch!

„Wuthering Waves“ hat bereits Millionen Spieler in seinen Bann gezogen.

Mit „Wuthering Waves“ findet ein beliebtes Open-World-Action-RPG einige Monate nach dem Mobile-Launch endlich den Weg auf die PlayStation 5. Ähnlich wie andere Genre-Kollegen, beispielsweise „Genshin Impact“ oder „Honkai: Star Rail“, ist ein wichtiger Teil des Spiels die Gacha-Mechanik. Im Gegensatz zu andere Gacha-Spielen legt der von Kuro Games entwickelte Titel jedoch spielerisch einen deutlich größeren Fokus auf die krachende Action.

Dynasty Warriors: Origins (PS5)

Release: 17. Januar 2025

Wir befinden uns im China zur Zeit der Drei Reiche (ca. 208-280 n. Chr.): Ein namenloser Held erobert die Schlachtfelder dieser turbulenten Epoche und trifft währenddessen auch auf verschiedene legendäre Krieger. Während die Welt um euch herum im Chaos zu versinken droht, stellt ihr euch mächtigen Generälen und ihren Armeen entgegen, die unbarmherziger denn je sind.

In „Dynasty Warriors: Origins“ erwarten euch gewaltige Massenschlachten.

Mit „Dynasty Warriors: Origins“ schlägt die beliebte Actionspielreihe ein neues Kapitel auf. Im Mittelpunkt stehen natürlich noch immer die bildgewaltigen Schlachten gegen hunderte, wenn nicht tausende Gegner. Mit euren normalen Angriffen lichtet ihr langsam die feindlichen Reihen und füllt so eure Musou-Leiste auf, um so mächtige Spezialattacken zu entfesseln. Der Held kann verschiedene Waffen einsetzen und hat manchmal auch einen Begleiter dabei.

Synduality: Echo of Ada (PS5)

Release: 23. Januar 2025

Im Jahr 2222, viele Jahre nachdem ein mysteriöser Giftregen den Großteil der Menschheit ausgerottet und gefährliche Monster herausgelockt hat, leben die letzten Überlebenden in unterirdischen Städten. Einzig sogenannte Drifters wagen sich mit ihren schwer gepanzerten Mechs noch an die Erdoberfläche, um wertvolle Ressourcen einzusammeln. Allerdings machen ihnen nicht nur die Bestien das Leben schwer, sondern auch konkurrierende Drifters.

In „Synduality: Echo of Ada“ erkundet ihr mit eurem Mech eine lebensfeindliche Welt.

Mehr als zwei Jahre nach seiner Ankündigung steht „Synduality: Echo of Ada“ nun in den Startlöchern. Im PvPvE-Shooter erkundet ihr in einem begrenzten Zeitraum ein gewaltiges Areal auf der Suche nach kostbaren Rohstoffen und anderen nützlichen Dingen. Gemeinsam mit eurem Magus, der KI eures Mechs, zieht ihr ins Gefecht. Ihr könnt euch mit anderen Spielern im Kampf gegen KI-Feinde verbünden oder ihnen ihre Beute abknöpfen.

Falls ihr schon vor dem Release des Spiels in diese Welt eintauchen möchtet, könnt ihr euch bei Disney+ die Anime-Serie „Synduality Noir“ ansehen. Die Handlung der Show setzt zeitlich 20 Jahre nach den Ereignissen des Spiels an. Ihr möchtet noch mehr zur Anime-Serie erfahren? Dann werft sehr gerne einen Blick in unseren Ersteindruck:

Eternal Strands (PS5)

Release: 28. Januar 2025

Ihr schlüpft in die Rolle von Brynn, einer jungen und unerschrockenen Magierin, die ihre Heimat beschützen will. Um das schaffen zu können, ist sie gezwungen, die Welt zu erkunden, um verschiedene Geheimnisse aufzudecken sowie neue Fähigkeiten zu erlangen. Doch auf ihrer großen Reise warten zahlreiche Gefahren. Ob sie diesen erfolgreich trotzen können wird?

Brynn muss sich in „Eternal Strands“ mit gefährlichen Monstern messen.

Das Action-Adventure „Eternal Strands“ ist das Erstlingswerk von Yellow Brick Games, dem neuen Studio von „Dragon Age“-Creative Director Mike Laidlaw. Gemeinsam mit seinem Team möchte er euch in eine reichhaltige Fantasy-Welt entführen. Das Kampfsystem spielt dabei eine besondere Rolle, denn Brynns Magie kann Einfluss auf ihre Umwelt nehmen. Um die teils gigantischen Gegner zu bezwingen, solltet ihr diese Fähigkeiten bestmöglich meistern.

Sniper Elite: Resistance (PS4, PS5)

Release: 30. Januar 2025

Harry Hawker, Agent des Special Operations Executive (SOE), befindet sich während des Zweiten Weltkrieges als erfahrener Scharfschütze hinter feindlichen Linien, um hochrangige Ziele auszuschalten. Er soll den Einsatz einer mysteriösen Wunderwaffe verhindern, mit der die Nazis den Krieg womöglich gewinnen könnten. Gemeinsam mit der französischen Résistance versucht Harry alles, um den Einsatz dieser gefährliche Waffe noch irgendwie zu verhindern.

Gelingt euch in „Sniper Elite: Resistance“ der perfekte Kill?

Mit „Sniper Elite: Resistance“ erwartet uns diesmal nicht der sechste Hauptteil der beliebten Stealth-Actionspielreihe, sondern ein Ableger, dessen Story parallel zu den Ereignissen in „Sniper Elite 5“ spielt. Harry kann während seiner Mission auf verschiedene bekannte sowie einige neue Waffen zurückgreifen, die ihr an eure eigenen Vorlieben anpassen könnt, um eure Ziele schnell ausschalten zu können. Die ganze Kampagne kann übrigens auch im Koop gespielt werden.

Ihr möchtet mehr darüber erfahren, wie sich „Sniper Elite: Resistance“ spielt? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf unseren ausführlichen Preview-Artikel zum Spiel werfen:

Weitere Neuerscheinungen im Januar:

Mittwoch, 1. Januar 2025

The Legend of Cyber Cowboy

Dienstag, 7. Januar 2025

Ys Memoire: The Oath in Felghana

Freitag, 10. Januar 2025

Freedom Wars Remastered

Donnerstag, 16. Januar 2025

Arken Age

Freitag, 17. Januar 2025

Tales of Graces f Remastered

Das JRPG „Tales of Graces f“ kehrt im Januar als Remastered-Version zurück.

Dienstag, 21. Januar 2025

NEEDY STREAMER OVERLOAD

Donnerstag, 23. Januar 2025

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist

Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles

Dienstag, 28. Januar 2025

Cuisineer

Neptunia Riders VS Dogoos

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

Warside

Freunde rundenbasierter Taktikspiele kommen mit „Warside“ auf ihre Kosten.

Donnerstag, 30. Januar 2025

Gimmick! 2

Hello Kitty Island Adventure

Phantom Brave: The Lost Hero

Techno Banter

Freitag, 31. Januar 2025

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

