Secret Level: Xbox verhinderte eine Crossover-Episode zwischen Halo und Doom 

Im Dezember 2024 startete auf Amazons Streaming-Plattform Prime Video die Animationsserie „Secret Level“, die Gaming-Fans insgesamt fünfzehn Episoden mit Geschichten aus bekannten Computer- und Videospielmarken lieferte. Dazu zählten unter anderem Reihen wie „Mega Man“, „Unreal Tournament“ oder „Warhammer“. In einer Folge wurden zudem auch mehrere PlayStation-IPs miteinander vermischt.

Wie die Macher der Serie nun verraten haben, wollte man für die erste Staffel von „Secret Level“ auch eine Crossover-Episode zwischen „Halo“ und „Doom“ realisieren. Eine entsprechende Idee wurde Microsoft vorgelegt, doch letztendlich habe das Xbox-Team das Vorhaben abgelehnt.

Master Chief trifft auf den Doom-Slayer

In einem Interview mit Collider, haben die beiden „Secret Level“-Autoren Tim Miller und Dave Wilson über die unterschiedlichen Spiele gesprochen, die in der ersten Staffel thematisiert wurden – oder eben auch nicht. Auf die Frage, warum es keine Folge zu „Halo“ gab, verrieten die Macher ihre ursprünglichen Pläne. Demnach wollte man eine Folge schaffen, in der sowohl der Master Chief als auch der Doom-Slayer aufeinander treffen. Zudem sei man mit dem Creative Director von „Doom“-Entwickler id Software gut befreundet.

„Wir wollten eine Crossover-Episode mit Master Chief und Doom Slayer machen, und ich habe ein ganzes Wochenende damit verbracht, diesen leidenschaftlichen Brief aus meiner Kindheit zu verfassen“, sagte Wilson. Doch letzten Endes hat Microsoft wohl keinen Gefallen an der Idee der Autoren gefunden. Wilson verriet: „Sie sagten nur: ‚Nee.’“ Weshalb das Xbox-Team genau ablehnte, ist nicht bekannt. Immerhin gaben die Verantwortlichen auch grünes Licht für eine „The Outer Worlds“-Folge.

2. Staffel von Secret Level bereits bestätigt

Möglicherweise überdenken Microsoft und das Xbox-Team ihre Entscheidung noch einmal für die zweite Staffel von „Secret Level“. Wie Amazon nämlich bereits bekannt gegeben hat, wird die Animationsserie fortgesetzt. Nicht verwunderlich, da „Secret Level“ auch schon einen neuen Rekord aufstellen konnte und den erfolgreichsten Start einer Animationsserie auf Prime Video hinlegte. Allerdings sollten Fans nicht vor 2026 mit der nächsten Staffel rechnen.

Abseits des Rekords vermeldete Amazon bisher aber keine konkreten Zuschauerzahlen. Dass die Fans aber durchaus ihren Spaß mit den kurzweiligen Episoden der ersten Staffel hatten, zeigt ein Blick auf die Internet Movie Database: Hier kommt „Secret Level“ aktuell auf eine Wertung von 7,5 bei maximal zehn Punkten.

