PS5 & PS4: Rettet die Welt als formwandelnder Niemand für nur 8,74 Euro 

Ihr wolltet euch schon immer mal in einen Drachen, einen Geist oder einen Roboter verwandeln und dabei auch noch die Welt retten? Mit einem Rabatt von 65 Prozent bekommt ihr nun in „Nobody Saves the World“ die Gelegenheit dazu.

Als wenn über tausend Angebote zu PS5- und PS4-Spielen noch nicht gereicht hätten, hat Sony nun den großen Januar-Sale um weitere Schnäppchen ergänzt. So könnt ihr ab sofort auch besonders günstig in einem humorvollen Action-RPG als formwandelnder Niemand die Welt vor einem bösen Zauberer retten.

Aktuell wird nämlich „Nobody Saves the World“ von Entwickler DrinkBox Studios, die sich auch schon für „Guacamelee!“ verantwortlich zeichneten, zu einem absoluten Bestpreis im PlayStation Store angeboten. Verfügbar ist der Titel sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf der PlayStation 4, während das Angebot noch bis zum 18. Januar 2025 um 0:59 Uhr gültig ist.

65 Prozent Rabatt auf Nobody Saves the World

Im Rahmen der erweiterten Januar-Angebote könnt ihr insgesamt 65 Prozent auf den ursprünglichen Preis von „Nobody Saves the World“ sparen. Somit kostet das unterhaltsame Abenteuer aktuell nur noch 8,74 Euro – absoluter PSN-Bestpreis. Ohne Rabatte werden normalerweise 24,99 Euro für den Titel fällig.

Für 9,44 Euro ist alternativ auch noch ein Bundle mit dem „Frozen Hearth“-DLC erhältlich, der weitere Inhalte mit sich bringt. Neben einem neuen Gebiet und zusätzlichen Herausforderungen enthält der DLC mit dem Mechaniker und der Killerbiene auch zwei neue Formen.

Im Januar 2024 war „Nobody Saves the World“ bereits Teil des PS-Plus-Programms, doch für knappe 9 Euro lohnt es sich allemal, einen Blick auf das Spiel zu werfen. Das zeigen auch die Bewertungen im PlayStation Store: Hier kommt „Nobody Saves the World“ aktuell auf eine Wertung von 4,42 bei maximal fünf Punkten. Abgestimmt haben mehr als 5600 Spieler. Positiv fällt auch der Metacritic-Wert mit 79 aus, während der User-Score solide 7,5 Punkte beträgt.

Verwandelt euch in 15 verschiedene Formen

Um die Welt als Niemand retten zu können, kann sich der Held in „Nobody Saves the World“ in 15 verschiedene Formen verwandeln, darunter beispielsweise auch ein Drache, ein Zombie, eine Ratte oder aber ein Ei. Während jede Verwandlung ein anderes Spielgefühl erlaubt, können die unterschiedlichen Fähigkeiten auch miteinander kombiniert werden. Ein weiter Pluspunkt ist der skurrile Humor des Spiels, der mit witzigen Dialogen und absurden Momenten für das ein oder andere Lächeln sorgen dürfte.

Im Stile klassischer „Zelda“-Titel kämpfen sich die Spieler in einer Top-Down-Perspektive unter anderem durch Zufalls-generierte Dungeons und lösen zahlreiche Quests, während man durch die permanente Charakterentwicklung immer weiter an Stärke gewinnt. Außerdem kann „Nobody Saves the World“ nicht nur alleine, sondern auch im Koop-Modus gespielt werden.

Weitere Meldungen zu Nobody Saves the World.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren