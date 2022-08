Nobody Saves the World: Der Releasetermin und ein Trailer zum Frozen Hearth-DLC

Nobody Saves the World:

Mit "Frozen Hearth" erscheint im nächsten Monat ein neuer DLC zum etwas anderen Rollenspiel "Nobody Saves the World". Wir liefern euch heute sowohl den finalen Releasetermin als auch einen frischen Trailer zum Download-Content.

"Nobody Saves the World" bekommt nächsten Monat einen neuen DLC spendiert.

Unter dem Namen „Frozen Hearth“ kündigten die Entwickler der Drinkbox Studios einen neuen DLC zum etwas anderen Rollenspiel „Nobody Saves the World“ an, der bereits im nächsten Monat veröffentlicht wird.

Das besagte Download-Paket wird zum Preis von 4,99 Euro angeboten und zwei neue Formen mit sich bringen. Hierbei haben wir es mit den beiden Formen „Killer Bee“ und „Mechanic“ zu tun, die natürlich mit individuellen Stärken und Fähigkeiten versehen wurden. Um die neuen Formen freizuschalten, müsst ihr das „The Tempering“ genannte Gebiet aufsuchen und dort verschiedene Puzzles lösen.

Einmal freigeschaltet, können die neuen Formen sowohl im DLC als auch im Hauptspiel verwendet werden.

Nicht alle geplanten Inhalte fanden den Weg ins Spiel

Bei den Arbeiten am neuen DLC hatten die Macher der Drinkbox Studios laut Lead-Designer Ian Campbell weitestgehend leichtes Spiel, da nicht alle geplanten Inhalte zum Launch den Weg in „Nobody Saves the World“ fanden. Stattdessen mussten verschiedene Ideen beziehungsweise Konzepte verworfen werden. „Als wir das ursprüngliche Spiel veröffentlichten, mussten wir so viele Ideen auf dem Boden des Schneideraums zurücklassen“, so Campbell.

Related Posts

„Und dieser DLC gab uns die Chance, einige davon zum Leben zu erwecken. Wir hatten eine Menge Spaß dabei, noch mehr Formen sowie Rätsel und Herausforderungen zu erstellen, die das Beste aus der Mix-and-Match-Anpassung des Spiels machen“, heißt es zum in wenigen Wochen erscheinenden DLC weiter.

Der „Frozen Hearth“-DLC wird ab dem 13. September 2022 für die Konsolen und den PC erhältlich sein.

Weitere Meldungen zu Nobody Saves the World.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren